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Поехал доучивать или испугался уголовной статьи?

Поехал доучивать или испугался уголовной статьи?

Автор:
18 августа 2023 10:45
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   учитель   
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Водителю чёрного автомобиля Киа что-то не понравилось в действиях водителя автомобиля Шевроле Ланос и он решил к нему прицепиться на ровном месте. Результат этой "учёбы" попал на видео. Остаётся только вопрос, куда так резво развернулась и помчалась Киа?
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   учитель   
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14  комментариев
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6k
Андрей Час назад
Вот же мудак. И оказывается он никуда не спешил
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13k
кот базилий 9 минут назад
Он видно его задел и решил вернутся чтобы без прав не остаться
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0
Konst 17 минут назад
Водитель Киа конечно не прав, просто конченый! НО Боже, что за обезьяна на ланосе, зачем нужен был этот манёвр? Дай ты ему в правое крыло и по страховке почини потом машину свою, т.к. тут очевидно что у водилы киа помеха справа и он перестраивался в этот момент в твой ряд! А в итоге машина перевёртыш, а ланос это фольга, там металла нет, ещё и травмы получил!
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14k
Объект реальности Полчаса назад
Таких только пи.дить.
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10k
МихА 41 минуту назад
КОЗЁЛ ёпа.ный... Живьём таких закапывать!!! Пропустили и ещё доипа.лся...
3,14ДАРАСИНА КОНЧЕНАЯ!!!!!!!!!!!!!!
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555
ruslan d 54 минуты назад
Вот урод , уступили же ...
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29k
Serg2001 Час назад
Шевроле пожизненное лишение прав. Не место таким на дороге.
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