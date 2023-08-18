Поехал доучивать или испугался уголовной статьи?

Водителю чёрного автомобиля Киа что-то не понравилось в действиях водителя автомобиля Шевроле Ланос и он решил к нему прицепиться на ровном месте. Результат этой "учёбы" попал на видео. Остаётся только вопрос, куда так резво развернулась и помчалась Киа?



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