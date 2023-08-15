"Внезапный" ремонт дороги

747
1
1
Сегодня уже была похожая авария, но в этот раз обошлось без "таблички". Люди на дорогу совсем не смотрят? Видео из Ленинградской области.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Отказавшие тормоза стали причиной страшной аварии
- Лошади на дороге спровоцировали смертельное ДТП
- Грузовик без тормозов устроил массовое ДТП во Владивостоке
- Наехал на сбитого лося и перевернулся
- Водитель на мерседесе прокатил на капоте человека, мешавшего ехать по обочине
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
Новости партнёров
реклама