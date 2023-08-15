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"Внезапный" ремонт дороги

"Внезапный" ремонт дороги

Автор:
15 августа 2023 12:54
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Сегодня уже была похожая авария, но в этот раз обошлось без "таблички". Люди на дорогу совсем не смотрят? Видео из Ленинградской области.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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35k
Опаньки 39 минут назад
водила наверное отвлекся - со своим парнем болтал
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20k
Александр 17 минут назад
Табличка я думаю была, просто не попала на видео. Тут вот видно мот который пропускает, хотя некоторые доказывали с пеной у рта что все мотоциклисты нарушают и гоняют.
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