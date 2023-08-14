"Колобок, Колобок, я тебя съем!"

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Мотоциклист не справился с управлением и упал прямо под попутный грузовик. К счастью для мотоциклиста, водитель большегруза успел затормозить, пока "Колобок" катился по дороге. Он отделался лёгкими травмами.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина мотоцикл
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