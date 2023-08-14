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"Колобок, Колобок, я тебя съем!"

"Колобок, Колобок, я тебя съем!"

Автор:
14 августа 2023 11:43
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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Мотоциклист не справился с управлением и упал прямо под попутный грузовик. К счастью для мотоциклиста, водитель большегруза успел затормозить, пока "Колобок" катился по дороге. Он отделался лёгкими травмами.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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20  комментариев
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2k
kuchipachi Час назад
вот вам и мертвая зона у грузовика, вот вам и тормозной путь у грузовика. наглядная ситуация, как водитель должен следить за дорогой, а не втыкать в телефон. в данном случае водитель фуры - красавчик!
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1k
Ugo 2 минуты назад
Интересно, продаст теперь мотоцикл или еще попроверяет везение?
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33k
Fat Lynx 3 минуты назад
В общем-то сам себе Буратино... Хорошо, что живой и вполне целый.
А водитель фуры - красавчик! Не профтыкал.
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1k
Ugo 4 минуты назад
Видно, как он на яме навернулся, заднее колесо улетело и чел лег на бок
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608
povelitel3d 9 минут назад
Там или тормоза на переднем колесе сработали внезапно, или аморт. вилка просела в самый ненужный момент. В любом случае - виновато техническое состояние ТС.
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30k
Григорий 21 минуту назад
Колобок, уже только то, что ты был с медведем, должно тебя пугать и угнетать.
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5k
A Полчаса назад
Всё нормально, он в экипе был))))
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2k
kotkot 42 минуты назад
Мотик на срезе асфальте упал.
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10k
МихА 53 минуты назад
Фурщик красавец... еслиб тупил в телефон как многие, размазал бы хруста по асфальту
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259
Сергей 53 минуты назад
хорошо что водила не стал руль крутить а то бы собрал остальных в кучу и ещё был бы виноват.
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6k
sumrаknn Час назад
по нормальному хруст должен водиле квартиру подарить
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20k
Александр Час назад
У водилы хорошая реакция
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843
ruslan d Час назад
Вот там водила грузовика офигевал наверное ...
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10k
Борис Карабанов Час назад
То самое, обычное явление. Своей скоростью и стилем езды мотоциклист не оставил себе шансов на адаптацию к неожиданно изменившимся дорожным условиям.
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