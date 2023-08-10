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"Пионеры юные, головы чугунные, сами оловянные, черти окаянные!". Втроём на одном самокате

"Пионеры юные, головы чугунные, сами оловянные, черти окаянные!". Втроём на одном самокате

Автор:
10 августа 2023 10:30
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешеходный переход   электросамокат   
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Видео с просторов Краснодарского края. Детвора втроём на электросамокате попала в аварию на перекрёсте. Вроде бы никто не пострадал.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешеходный переход   электросамокат   
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3  комментария
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956
ruslan d 20 минут назад
Ха, помню как по детству втроем на велике гоняли , при том один сидел на руле
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52k
stabskapitan 16 минут назад
Им до пионеров как до Китая раком.
- Помню, учили как муравейник пустить на корм. Если набрать прилично так муравьев - и подсушить у костра - получается что-то типа мясной (протеиновой) муки длительного хранения. Слегка перетереть, добавить немного воды - и можно жарить как котлеты. Вкус необычный, ближе всего по вкусу напоминает запеченную рыбу, сбрызнутую лимоном. Пары котлет хватит чтобы натурально наесться.
- На кого это ты учился? На коммандос?
- Хуже. Нас готовили в пионеры, так что из черепа коммандоса мы бы сделали скворечник.
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63k
Александр Ломовицкий 18 минут назад
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