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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 540 постов • 34 подписчика подписаться
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Пьяный водитель в Омской области напал с ножом на автоинспекторов, потому что не согласился с протоколом

Пьяный водитель в Омской области напал с ножом на автоинспекторов, потому что не согласился с протоколом

Автор:
08 августа 2023 09:49
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   водитель   гаи   нападение   нож   омск   пьяный   
1676
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Итог — три административных и два уголовных дела.



Подозрительного типа за рулём заметили в Таре. Гаишники остановили, попросили подуть в алкотестер. Проверка подтвердила: водитель под градусом. Мало того, оказалось, что раньше его привлекали за подобные подвиги и даже лишали прав. Пока составляли протокол, мужчина вытащил из авто нож и, размахивая им, пошёл на людей в форме.

Уговоры толку не дали, полицейский сделал предупредительный выстрел вверх, а коллеги быстренько скрутили нападавшего. Своим неадекватным поведением водитель нахватал целый букет дел и сейчас под подпиской о невыезде.

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Метки: Видео   водитель   гаи   нападение   нож   омск   пьяный   
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23  комментария
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28k
Lehoia 2 часа назад
Ну вот были же все законные основания пристрелить это животное.
А так, в свете последних событий и возможностей, это животное через год окажется на свободе, и, я уверен, что поведение его не изменится в лучшую сторону.
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1k
Kra 22 минуты назад
ничего себе тесак он возит в машине!..
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1k
zu4ara 23 минуты назад
я бы застрелил, чисто по приколу, потому что могу!
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4
Igor 45 минут назад
Гуманно они его.
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1k
DDM 47 минут назад
А ведь человек просто приехал в кафе "Теремок"!..
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30k
Григорий Час назад
Если всех пьяных в деревне Таре перестрелять за неделю, то будет пустырь и один мент. Почему один? Пьяные были все, но он быстрее и самый меткий.
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3k
Я дам вам парабеллум Час назад
За "Black Sabbath" люто плюсую!!!
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16k
Shtoppi Час назад
в пиндостане, он как только бы двинулся с ножом в сторону копов, моментально бы превратился в решето.
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−19
Человек 2 часа назад
Полицейские у нас очень человечные люди.

В США расстреляли вообще без тени сожаления , еще повышение по службе получили бы.
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3k
Игорь 2 часа назад
а надо было предупредительный в ногу
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5k
Димка Смола/67 2 часа назад
Что за песня ?
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63k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
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