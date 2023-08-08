Пьяный водитель в Омской области напал с ножом на автоинспекторов, потому что не согласился с протоколом





Подозрительного типа за рулём заметили в Таре. Гаишники остановили, попросили подуть в алкотестер. Проверка подтвердила: водитель под градусом. Мало того, оказалось, что раньше его привлекали за подобные подвиги и даже лишали прав. Пока составляли протокол, мужчина вытащил из авто нож и, размахивая им, пошёл на людей в форме.



Уговоры толку не дали, полицейский сделал предупредительный выстрел вверх, а коллеги быстренько скрутили нападавшего. Своим неадекватным поведением водитель нахватал целый букет дел и сейчас под подпиской о невыезде.