Пьяный водитель в Омской области напал с ножом на автоинспекторов, потому что не согласился с протоколом

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Итог — три административных и два уголовных дела.
Подозрительного типа за рулём заметили в Таре. Гаишники остановили, попросили подуть в алкотестер. Проверка подтвердила: водитель под градусом. Мало того, оказалось, что раньше его привлекали за подобные подвиги и даже лишали прав. Пока составляли протокол, мужчина вытащил из авто нож и, размахивая им, пошёл на людей в форме.
Уговоры толку не дали, полицейский сделал предупредительный выстрел вверх, а коллеги быстренько скрутили нападавшего. Своим неадекватным поведением водитель нахватал целый букет дел и сейчас под подпиской о невыезде.
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А так, в свете последних событий и возможностей, это животное через год окажется на свободе, и, я уверен, что поведение его не изменится в лучшую сторону.
В США расстреляли вообще без тени сожаления , еще повышение по службе получили бы.
Стыдитесь, молодой человек. Как можно не знать классику)))