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В Россию привезли новые Peugeot 207i из Ирана

В Россию привезли новые Peugeot 207i из Ирана

Автор:
03 августа 2023 14:40
Сообщество : Автомир
Метки: Peugeot   Автовсячина   Иран   авто   автомир   автомобили   машина   
1609
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В Россию по параллельному импорту привезли пробную партию хэтчбеков Peugeot 207i иранской сборки. Машина представляет собой гибрид двух моделей французской марки - 206 и 207. Цены без учёта спецпредложений варьируются от 1,49 до 1,65 миллиона рублей.
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Метки: Peugeot   Автовсячина   Иран   авто   автомир   автомобили   машина   
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7  комментариев
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8k
Zhora 40 минут назад
По нынешним временам, вполне себе неплохо.
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245
Vladimir Grishin Минуту назад
Особенно цена хороша!!!
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10k
Борис Карабанов 4 минуты назад
Почему-то вспомнилось кое-что.
"Жигули"ВАЗ 2101, прототипом которого, как известно, явился FIAT-124, ставший автомобилем года в 1967 году, с глубокими изменениями был запущен в СОБСТВЕННОЕ производство в 1970-м году.
- О, отстой! При СССР старьё подбирали "коммуняки"!
Год 2023-й. Из Ирана привозим некогда французский автомобиль 90-х (не хну! автомобиль!).
- Нормально! Покатит!
Про стоимость в перерасчёте на среднюю зарплату, я ничего говорить не буду, т.к. СРЕДНЯЯ зарплата при СССР и СРЕДНЯЯ зарплата сегодня - несопоставимые понятия.
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163
Алексей Давыдов 9 минут назад
любой француз- елка, царь зверей или [мат] вызывает нервный стресс в сервисе)))
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57k
Олег 24 минуты назад
если как у французских пыжиков оцинкованный кузов, то автоваз нервно курит в сторонке. Этот двигатель неубиваемый (в отличие от масложора EP6)/ При нормальной эксплуатации лет 15 побегает
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8k
Пуриц Жорж 42 минуты назад
У меня когда то был такой. Резвая семечка
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4k
Владимир 52 минуты назад
покатит!!!
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