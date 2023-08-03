В Россию привезли новые Peugeot 207i из Ирана

Фактически это пятидверный Peugeot 206, представленный ещё в конце 1990-х годов. Однако в Иране ему переоформили переднюю часть кузова в стиле модели следующего поколения — Peugeot 207. От него же взяли приборную панель, хотя и несколько её переработав.



Дверные карты, сиденья, консоль между передними креслами — всё это перекочевало с 206-й модели. Задняя часть кузова тоже перенесла рестайлинг, сочетающий фрагменты 206-го (фонари) и 207-го (бампер) хэтчбеков.



Под капотом стоит 113-сильный бензиновый атмосферник 1.6. Это развитие французского мотора TU5, допускающего использование толпива АИ-92. В отличие от оригинальных Peugeot, «автомат» здесь не четырёх-, а шестиступенчатый.



Все представленные на фотографиях машины в одинаковой комплектации. У них есть ABS, две подушки безопасности, 15-дюймовые литые диски, противотуманные фары, электропакет, обогрев зеркал, однозонный климат-контроль, мультимедийная система с камерой заднего вида.