В Россию привезли новые Peugeot 207i из Ирана

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В Россию по параллельному импорту привезли пробную партию хэтчбеков Peugeot 207i иранской сборки. Машина представляет собой гибрид двух моделей французской марки - 206 и 207. Цены без учёта спецпредложений варьируются от 1,49 до 1,65 миллиона рублей.
Фактически это пятидверный Peugeot 206, представленный ещё в конце 1990-х годов. Однако в Иране ему переоформили переднюю часть кузова в стиле модели следующего поколения — Peugeot 207. От него же взяли приборную панель, хотя и несколько её переработав.
Дверные карты, сиденья, консоль между передними креслами — всё это перекочевало с 206-й модели. Задняя часть кузова тоже перенесла рестайлинг, сочетающий фрагменты 206-го (фонари) и 207-го (бампер) хэтчбеков.
Под капотом стоит 113-сильный бензиновый атмосферник 1.6. Это развитие французского мотора TU5, допускающего использование толпива АИ-92. В отличие от оригинальных Peugeot, «автомат» здесь не четырёх-, а шестиступенчатый.
Все представленные на фотографиях машины в одинаковой комплектации. У них есть ABS, две подушки безопасности, 15-дюймовые литые диски, противотуманные фары, электропакет, обогрев зеркал, однозонный климат-контроль, мультимедийная система с камерой заднего вида.
Дверные карты, сиденья, консоль между передними креслами — всё это перекочевало с 206-й модели. Задняя часть кузова тоже перенесла рестайлинг, сочетающий фрагменты 206-го (фонари) и 207-го (бампер) хэтчбеков.
Под капотом стоит 113-сильный бензиновый атмосферник 1.6. Это развитие французского мотора TU5, допускающего использование толпива АИ-92. В отличие от оригинальных Peugeot, «автомат» здесь не четырёх-, а шестиступенчатый.
Все представленные на фотографиях машины в одинаковой комплектации. У них есть ABS, две подушки безопасности, 15-дюймовые литые диски, противотуманные фары, электропакет, обогрев зеркал, однозонный климат-контроль, мультимедийная система с камерой заднего вида.
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Метки: Peugeot Автовсячина Иран авто автомир автомобили машина
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- О, отстой! При СССР старьё подбирали "коммуняки"!
Год 2023-й. Из Ирана привозим некогда французский автомобиль 90-х (не хну! автомобиль!).
- Нормально! Покатит!
Про стоимость в перерасчёте на среднюю зарплату, я ничего говорить не буду, т.к. СРЕДНЯЯ зарплата при СССР и СРЕДНЯЯ зарплата сегодня - несопоставимые понятия.