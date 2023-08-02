Пенсионерка выпала из автобуса во время движения

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Утром 1 августа в Нальчике на улице Калинина во время движения из автобуса ЛИАЗ проезжую часть выпала 78-летняя пассажирка. Сообщается, что водитель не закрыл двери во время движения.
С тяжелыми травмами пострадавшая была госпитализирована. Следственный комитет устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ.
Осторожно, жестокие кадры!
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НИКОГДА не трогает пострадавшего. Максимум убедиться в наличии пульса и дыхания. Только специалист может что то делать с пострадавшим!