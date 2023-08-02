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Пенсионерка выпала из автобуса во время движения

Пенсионерка выпала из автобуса во время движения

Автор:
02 августа 2023 10:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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Утром 1 августа в Нальчике на улице Калинина во время движения из автобуса ЛИАЗ проезжую часть выпала 78-летняя пассажирка. Сообщается, что водитель не закрыл двери во время движения.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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4  комментария
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9k
Trenzel2003 2 часа назад
Какого хера, этот урод трогает пострадавшего??? Он же не знает что за травмы. Может там перелом шеи и своей помощью он усугубит положение! А может ребра сломаны и шевеля пострадавшего пробьет легкое.
НИКОГДА не трогает пострадавшего. Максимум убедиться в наличии пульса и дыхания. Только специалист может что то делать с пострадавшим!
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4k
Alex 2 часа назад
Пиз**ц водила дебил... Надеюсь, что сядет.
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8
grazoe Alex 55 минут назад
лишь к нам не ехали на работу такие
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