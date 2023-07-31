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Знак 20, сплошная и пешеходный переход - были недостаточно убедительны?

Знак 20, сплошная и пешеходный переход - были недостаточно убедительны?

Автор:
31 июля 2023 12:08
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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Местные СМИ сообщили, что ребёнка повезли на осмотр в городскую больницу Орска и с диагнозом ссадина спинки носа его отпустили домой, лечение не назначалось.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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12  комментариев
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19k
Александр 59 минут назад
Кон Чен Ый. На кол его.
Кто будет писать что пешеход недостаточно крутил головой, он такой же как водятел.
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188
EDRENA ZA NOGU 8 минут назад
Этого козла достать из повозки и по тупому рылу ботинками до потери пульса!
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5k
Babangdida 41 минуту назад
Молодого де Била на нары, вместе с родятлами, которые ему ключи дали, но не нашли время покататься вместе с ним, чтобы научить. Или батя такое-же гуано?
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75k
Viktor 46 минут назад
Танкист хренов!

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1k
Андрей Еделькин 50 минут назад
Жаль что машина не сгорела
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2k
kuchipachi 51 минуту назад
у меня слов нет... даже не хочется ни с кем вступать в дискуссию о том вертел ли пешеход головой, должен ли был и т.д. данный водила - потенциальный убийца в любом случае. при таком стиле вождения убийство человека машиной - вопрос времени.
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