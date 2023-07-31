Знак 20, сплошная и пешеходный переход - были недостаточно убедительны?

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Местные СМИ сообщили, что ребёнка повезли на осмотр в городскую больницу Орска и с диагнозом ссадина спинки носа его отпустили домой, лечение не назначалось.
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Кто будет писать что пешеход недостаточно крутил головой, он такой же как водятел.