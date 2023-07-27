«Огненный» грузовик проехал по якутскому селу

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Жители села Толон сняли на видео, как по дороге в разные стороны ездил грузовик, объятый огнем.
Транспорт загорелся после того, как свисавшие линии электропередачи задели сено в машине. В итоге грузовик вспыхнул как спички.
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