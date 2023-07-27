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«Огненный» грузовик проехал по якутскому селу

«Огненный» грузовик проехал по якутскому селу

Автор:
27 июля 2023 10:03
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Якутия   авто   грузовик   машина   огонь   трактор   
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Жители села Толон сняли на видео, как по дороге в разные стороны ездил грузовик, объятый огнем.


Транспорт загорелся после того, как свисавшие линии электропередачи задели сено в машине. В итоге грузовик вспыхнул как спички.

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Метки: Видео   Якутия   авто   грузовик   машина   огонь   трактор   
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2  комментария
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Лютый вам Бетховен 49 минут назад
Иногда на работе просто "сгораешь".
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Борис Карабанов 17 минут назад
На постройки, на туалет не обращайте внимание. Так-то, в регионах жизнь не хуже, чем в Москве, а это для души - декорации к историческому фильму о событиях XVIII века.
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