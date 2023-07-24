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Апокалипсис в виде роя мотыльков напугал автомобилистов

Апокалипсис в виде роя мотыльков напугал автомобилистов

Автор:
24 июля 2023 10:47
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Липецкая область   авто   апокалипсис   мотыльки   рой   
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Жители Липецкой области стали свидетелями необычного природного явления. Тысячи мотыльков-подёнок вылетели из водоёмов и облепили Каракумский мост.

В Ельце (Липецкая область) сегодня ночью появились облака из мотыльков. Самые большие скопления насекомых заметили на Каракумском мосту.

Местные СМИ пишут, что такое явление происходит раз в два — четыре года, а сами метулицы (или бабочки-подёнки) безопасны для людей.

Водителям машин пришлось сбавлять скорость, чтобы не попасть в аварию.


Инсектофобы, вы как?


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Метки: Видео   Липецкая область   авто   апокалипсис   мотыльки   рой   
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6  комментариев
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12k
Евгений 2 часа назад
Ля, пипец. Мотыльки полетели. Всё. АПОКАЛИПСИС. Мы все умрём!
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1k
Юлия Фоксина 24 минуты назад
Помню году в 2001-2002 в Улан-Удэ было массовое нашествие жуков усачей(по-моему так их называют), вот это реально было как в фильме ужасов. Мало того что они неприятные до жути, так они еще и кусаются... Летит над тобой, увидел тебя, сложил крылья и камнем в низ, цепляется за руку или шею и цап тебя. Их было просто кишмя..
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6k
Vladimir Полчаса назад
Для людей-то они безопасны, а для радиатора автомобиля?
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910
ruslan d 36 минут назад
Да каждый год такое ...
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2k
Роман 58 минут назад
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5k
Наталья Час назад
да, сегодня ночью у нас было. К слову, за 41 год я вижу такое у нас впервые.
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