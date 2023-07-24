Апокалипсис в виде роя мотыльков напугал автомобилистов

1012
1
3
Жители Липецкой области стали свидетелями необычного природного явления. Тысячи мотыльков-подёнок вылетели из водоёмов и облепили Каракумский мост.
В Ельце (Липецкая область) сегодня ночью появились облака из мотыльков. Самые большие скопления насекомых заметили на Каракумском мосту.
Местные СМИ пишут, что такое явление происходит раз в два — четыре года, а сами метулицы (или бабочки-подёнки) безопасны для людей.
Водителям машин пришлось сбавлять скорость, чтобы не попасть в аварию.
Инсектофобы, вы как?
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
Метки: Видео Липецкая область авто апокалипсис мотыльки рой
Новости партнёров
реклама