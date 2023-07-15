В Казани автовладелец умудрился поймать угонщика своей машины

Недолго думая, владелец забрал у угонщика ключ и направился к подъезду, но преступник не только не сбежал, а наоборот набросился на автолюбителя.

Мужчине удалось удерживать психа до приезда полиции, прижав к стенке. Как только полицейские взяли злодея, мужчина упал без сил на землю.