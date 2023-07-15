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В Казани автовладелец умудрился поймать угонщика своей машины

В Казани автовладелец умудрился поймать угонщика своей машины

Автор:
15 июля 2023 10:29
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Казань   авто   драка   люди   машина   угон   
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Ночью мужчина услышал, как сработала сигнализация и решил проверить. На улице он встретил около своего авто какого-то незнакомца, ковырявшегося ключами в замке.

Недолго думая, владелец забрал у угонщика ключ и направился к подъезду, но преступник не только не сбежал, а наоборот набросился на автолюбителя.

Мужчине удалось удерживать психа до приезда полиции, прижав к стенке. Как только полицейские взяли злодея, мужчина упал без сил на землю.

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Метки: Видео   Казань   авто   драка   люди   машина   угон   
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5  комментариев
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Илья 39 минут назад
Я вот смотрю на такое и каждый раз охреневаю. Почему рядом стоящие не помогали? Ведь такое может произойти с каждым!
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