В Казани автовладелец умудрился поймать угонщика своей машины

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Ночью мужчина услышал, как сработала сигнализация и решил проверить. На улице он встретил около своего авто какого-то незнакомца, ковырявшегося ключами в замке.
Недолго думая, владелец забрал у угонщика ключ и направился к подъезду, но преступник не только не сбежал, а наоборот набросился на автолюбителя.
Мужчине удалось удерживать психа до приезда полиции, прижав к стенке. Как только полицейские взяли злодея, мужчина упал без сил на землю.
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