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В Челябинске таксист напал на тучных пассажирок, которые не влезли в машину

В Челябинске таксист напал на тучных пассажирок, которые не влезли в машину

Автор:
14 июля 2023 12:06
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Юмор   интересное   пассажиры   такси   фото   челябинск   
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Три женщины не смогли захлопнуть дверь такси и разозлили шофёра. Водитель заявил пассажиркам, что их вес не соответствует нормам перевозок и потребовал покинуть салон.

В Челябинске водитель напал на полных пассажирок. Светлана вместе с дочдочерьюьерью и подругой решили вызвать такси, не зная, к чему это приведёт. Водитель обматерил женщин, попытался выгнать из автомобиля и замахнулся на дочь Светланы.

Бить хотел в лицо, то есть он старался бить прямо в лицо. Я прикрывалась, синяки тоже на руках, везде, - рассказала пострадавшая.

Драка продолжилась на улице. Пока шофёр нападал на одну женщину, другие две отвлекали его внимание, пиная по машине. Этот факт водителя возмутил еще больше, мужчина совершенно слетел с тормозов.

Действия водителя попали на камеры видеонаблюдения, их публикует НТВ. Водители рассказала телеканалу свою версию событий. Дмитрий заметил, что у него автомобиль комфорт-класса, на заднем сидении имеется подлокотник, убирать который для комфорта пассажиров нельзя, а значит разместиться сзади могут лишь два человека. А пассажирки пытались разместиться там втроем.

Я тронулся, поехал. Они не могли дверь закрыть — они полные. Я их не собирался не везти, а они давай грубить!

Так или иначе, но водителю такси уже ограничили доступ к агрегатору, он больше не сможет выполнять заказы сервиса. Кроме того, обе стороны подали друг на друга встречные заявления в полицию. Одни — за нанесения побоев, другой — за порчу автомобиля.

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Метки: Видео   Юмор   интересное   пассажиры   такси   фото   челябинск   
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55  комментариев
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3k
Lexx 2 часа назад
Тучных #ля... Так и пишите: "Толстых жиробасин, отожравших пердаки". И не фиг миндальничать. Вещи нужно называть своими именами.
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587
Николай Александрович 4 минуты назад
Почему грузовое такси не вызвали?
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3k
VPJ 8 минут назад
Не дает гребанный мосфильм и москвич, поставить фрагмент с Моргуновым из "Сказки о потерянном времени"((((( Так, что кто видел этот фильм, расскажитедругим, как крупный человек садился в машину и нипеля от его веса вылетали на всех четырех колесах.
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29k
Юрьевич 16 минут назад
Да, совсем не дюймовочки...
Я одного не понял, нафига они втроём полезли на задний диван?
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7k
sedoisever 21 минуту назад
Ну, оскорблять и притеснять тучных людей не стоит, конечно. Но...
Меня другое поражает. Они-то сами не в курсе, что слегка отличаются от среднестатистических людей? Они не понимают, что не влезут туда, куда влезут другие? Они же не пытаются натянуть на себя шмотку на три размера меньше?
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9k
Мариус 22 минуты назад
Ладно... Давайте вес оставим за скобками... но нах№ра они троем на задний диван полезли?
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842
Шурман 23 минуты назад
Кстати у нас такие в доме живут , семья 4 человека , дочка лет 13 весит на мой взгляд кг 140 а все другие это пипец . Короче живем на 8 это по русском на 9 том , лифт из за них раз в неделю не работает , уже все с ними ругались или по одному поднимайтесь но не 3 . Короче они застряли на моей памяти раз 30 , итог теперь по одному поднимаются .
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4k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
Полные?
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39k
Aleks Полчаса назад
Я не понял, три жиробаски пытались упаковаться на заднее сидение?
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1k
Darki Полчаса назад
Самосвал,кран,погрузка.Какое такси?Тут негабарит.Особенно первая,еле в кадр уместилась.
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253
Алексей Бляйбтрой Полчаса назад
в мак пешком не могли дойти, ой вкусно и точкА
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5k
Трям Полчаса назад
Таким надо грузовое такси.
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19k
Bill 38 минут назад
До этого случая они не знали что в такси не помещаются и нужно вызывать две машины?
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9k
krivsan 38 минут назад
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1k
Mrak OBOY 39 минут назад
да там полубому перегруз.
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24k
Тигран Саркисян 51 минуту назад
Ни куя се жирные колобки , этим танкер надо вызывать а не такси , там поди под 600 кг веса на троих.
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46k
Aleksandr 54 минуты назад
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49k
turyst Час назад
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160
Катюшка turyst 43 минуты назад
Это ж Покемониха
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842
Шурман Час назад
Да капец , я не против таких людей , у меня друг лучший такой же был , когда ему все надоело пошел сделал операцию и теперь 90 кг весит заместо 200 , занялся собой что бы кожа не свисала . В самолете один раз рядом с мной такой же сел , у него жопа на 2 кресла не помещалась , ладно это он весь полет кряхтел , хрепел , несколько раз смачно пернул , попросил его встать типа мне в туалет нужно , прошелся по салону нашел свободное место попросил сесть мне не отказали . 4 часа такое терпеть это еще то удовольствием .
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2k
Сергей Викторович Час назад
Жопы отрастили, а теперь все им нахаляву подавай! Если вы такие крупные и тяжелые - так заказывайте 2 такси. Но нет же, надо сэкономить пару сотен рублей - это ведь самое главное, а то что чью-то машину ломают - так это неважно для них. Тупые жиробасины.
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6k
Станислав Час назад
Да даже без подлоктника таких троих хрен впихнешь сзади. Надо было пикап вызывать или машину для перевозки хрюшек =) А вообще они знали же что массивные дамы, могли бы вызвать минивэн.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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