В Челябинске таксист напал на тучных пассажирок, которые не влезли в машину

В Челябинске водитель напал на полных пассажирок. Светлана вместе с дочдочерьюьерью и подругой решили вызвать такси, не зная, к чему это приведёт. Водитель обматерил женщин, попытался выгнать из автомобиля и замахнулся на дочь Светланы.

Бить хотел в лицо, то есть он старался бить прямо в лицо. Я прикрывалась, синяки тоже на руках, везде, - рассказала пострадавшая.

Драка продолжилась на улице. Пока шофёр нападал на одну женщину, другие две отвлекали его внимание, пиная по машине. Этот факт водителя возмутил еще больше, мужчина совершенно слетел с тормозов.