В Челябинске таксист напал на тучных пассажирок, которые не влезли в машину

Три женщины не смогли захлопнуть дверь такси и разозлили шофёра. Водитель заявил пассажиркам, что их вес не соответствует нормам перевозок и потребовал покинуть салон.
В Челябинске водитель напал на полных пассажирок. Светлана вместе с дочдочерьюьерью и подругой решили вызвать такси, не зная, к чему это приведёт. Водитель обматерил женщин, попытался выгнать из автомобиля и замахнулся на дочь Светланы.
Бить хотел в лицо, то есть он старался бить прямо в лицо. Я прикрывалась, синяки тоже на руках, везде, - рассказала пострадавшая.
Драка продолжилась на улице. Пока шофёр нападал на одну женщину, другие две отвлекали его внимание, пиная по машине. Этот факт водителя возмутил еще больше, мужчина совершенно слетел с тормозов.
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Действия водителя попали на камеры видеонаблюдения, их публикует НТВ. Водители рассказала телеканалу свою версию событий. Дмитрий заметил, что у него автомобиль комфорт-класса, на заднем сидении имеется подлокотник, убирать который для комфорта пассажиров нельзя, а значит разместиться сзади могут лишь два человека. А пассажирки пытались разместиться там втроем.
Я тронулся, поехал. Они не могли дверь закрыть — они полные. Я их не собирался не везти, а они давай грубить!
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Так или иначе, но водителю такси уже ограничили доступ к агрегатору, он больше не сможет выполнять заказы сервиса. Кроме того, обе стороны подали друг на друга встречные заявления в полицию. Одни — за нанесения побоев, другой — за порчу автомобиля.
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Я одного не понял, нафига они втроём полезли на задний диван?
Меня другое поражает. Они-то сами не в курсе, что слегка отличаются от среднестатистических людей? Они не понимают, что не влезут туда, куда влезут другие? Они же не пытаются натянуть на себя шмотку на три размера меньше?
А свыше сотни - дочдочеррьюьерью!
Тем более, висцеральный, вообще не откачивают.
Баллон-то быстро ставят.