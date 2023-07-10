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В Бишкеке автомобилист устроил массовое ДТП с участием троллейбуса

В Бишкеке автомобилист устроил массовое ДТП с участием троллейбуса

Автор:
10 июля 2023 12:27
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   авария   авто   бишкек   тройлебус   
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Водитель автомобиля «Toyota Camry» врезался в троллейбус. После этого троллейбус выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Mazda Demio», который затем врезался в автомобиль «Hyundai Sonata».

В результате ДТП пострадали два пассажира троллейбуса.

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Метки: Видео   ДТП   авария   авто   бишкек   тройлебус   
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8  комментариев
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10k
Борис Карабанов 6 часов назад
Наверняка, какой-нибудь киргиз за рулём. Понаехали.
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218
Серж Час назад
Все по ослиному.
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10k
BarOb 5 часов назад
Китай за забором, купи нормальный регистратор
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102
Patiot BarOb 2 часа назад
Во-первых, они в таможенном союзе. А во-вторых, Китай там рядом только на карте. Граница проходит по непроходимым горам. Товары и грузы возятся в окружную через Казахстан.
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5k
alex 5 часов назад
они так и в Москве водят
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5k
Leonid 6 часов назад
Регистратор проспал, мог уйти вправо
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