В Бишкеке автомобилист устроил массовое ДТП с участием троллейбуса

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Водитель автомобиля «Toyota Camry» врезался в троллейбус. После этого троллейбус выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Mazda Demio», который затем врезался в автомобиль «Hyundai Sonata».
В результате ДТП пострадали два пассажира троллейбуса.
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