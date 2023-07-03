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"Случайно" представлен автомобиль Москвич 5

"Случайно" представлен автомобиль Москвич 5

Автор:
03 июля 2023 13:59
Сообщество : Автомир
Метки: JAC   Автовсячина   Китай   Москвич   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   москвич 5   
1631
7
Официальной презентации автомобиля Москвич 5 ещё не было, но новинку показали главе Татарстана Рустаму Минниханову в ходе его визита на завод КамАЗ. Фотографии автомобиля разместила пресс-служба главы Татарстана. Новинка очень похожа на китайский автомобиль JAC Sehol X6, но с другим двигателем.
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Метки: JAC   Автовсячина   Китай   Москвич   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   москвич 5   
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11  комментариев
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6k
Андрей 2 часа назад
под номер есть специальная рамка, но повесить решили просто на решётку радиатора?
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8k
Фон Шниппельблох 10 минут назад
неужели у нас ни кто не может придумать свой дизайн? Задолбали эти "бизнесмены", которым быстрей надо прибыль поднять, чтобы очко откормить своё. Опять автомобиль НЕ НАШ. Сколько можно то?
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876
AlexG 52 минуты назад
А телек нах такой огромный? "Матрицу" в 4К смотреть?
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6k
hhwost 56 минут назад
если это на КамАЗе, то это не "москвич" а "челнинец"
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176
дмитрий 2 часа назад
Почему дизайн китайских(и не только) авто всë больше напоминают кирпич? Обрезанная морда в лучших традициях "классики". Про аэродинамику уже забыли? В угоду дизайна?
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355
iskra дмитрий Час назад
Для городского автомобиля аэродинамика смысла не имеет. Гораздо важнее маневренность,вместимость,удобство.
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