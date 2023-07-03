"Случайно" представлен автомобиль Москвич 5

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Официальной презентации автомобиля Москвич 5 ещё не было, но новинку показали главе Татарстана Рустаму Минниханову в ходе его визита на завод КамАЗ. Фотографии автомобиля разместила пресс-служба главы Татарстана. Новинка очень похожа на китайский автомобиль JAC Sehol X6, но с другим двигателем.
Автомобиль сопровождала табличка с техническими характеристиками. Указанные на ней габариты стали ещё одним, помимо внешности, подтверждением близкого родства «Москвича 5» с Sehol X6. Размеры - 4505×1850×1698 мм.
Базовую модификацию переднеприводного кроссовера оснастят 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 149 сил с крутящим моментом 230 Нм, а также вариатором, либо и 6-ступенчатым преселективной роботизированной коробкой переключения передач.
Топовая версия обзаведётся турбированным силовым агрегатом на 184 л.с. и 300 Нм крутящего момента.
Базовую модификацию переднеприводного кроссовера оснастят 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 149 сил с крутящим моментом 230 Нм, а также вариатором, либо и 6-ступенчатым преселективной роботизированной коробкой переключения передач.
Топовая версия обзаведётся турбированным силовым агрегатом на 184 л.с. и 300 Нм крутящего момента.
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