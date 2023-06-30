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Лобовое с фурой. Видео ДТП с двух ракурсов из Чехии

Лобовое с фурой. Видео ДТП с двух ракурсов из Чехии

Автор:
30 июня 2023 09:50
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   чехия   
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Чешская полиция опубликовала видео и обратилась к водителям с просьбой не пытаться продолжать движение на морально-волевых, а остановиться и немного поспать. Сообщается, что в этом ДТП все остались живы.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   чехия   
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