Лобовое с фурой. Видео ДТП с двух ракурсов из Чехии

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Чешская полиция опубликовала видео и обратилась к водителям с просьбой не пытаться продолжать движение на морально-волевых, а остановиться и немного поспать. Сообщается, что в этом ДТП все остались живы.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина чехия
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