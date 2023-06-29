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Прокаченный рестомод Porsche DLS Turbo

Прокаченный рестомод Porsche DLS Turbo

Автор:
29 июня 2023 14:45
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   спорткар   суперкар   
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Ателье Singer, известное своими рестомодами на базе классических Porsche, представило новый проект под названием DLS Turbo. Трековая и дорожная модификации спорткара отсылают к гоночному Porsche 934/5 образца 1977 года, но отличаются внешностью и настройками ходовой части. Прогнозируемая стоимость составит порядка 2 миллионов долларов.
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Метки: Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   спорткар   суперкар   
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1  комментарий
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Едондер пуп Час назад
Кто и на чем прокатил этого рестомода, прости господи?
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