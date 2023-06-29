Прокаченный рестомод Porsche DLS Turbo

DLS Turbo, который, по сути, стал продолжением более раннего проекта Turbo Study, базируется на Porsche 911 (964) начала 1990-х. Однако масштабы переделок позволяют говорить о создании полностью нового автомобиля. От донора суперкар Singer отличается кузовом, салоном, ходовой частью и силовым агрегатом.



Обе версии получили радикально расширенную колею, массивные бамперы и внушительные расширители колёсных арок с воздухозаборниками. Трековая модификация отличается более крупным передним спойлером и гигантским антикрылом на корме, которое у дорожной версии заменено спойлером. При этом Singer готово продать заказчику оба варианта украшений для задней части, чтобы под настроение устанавливать крыло или спойлер.



Также суперкары отличаются дизайном колёсных дисков до 20 дюймов. Если у дорожной модификации они выглядят относительно традиционно, то для трековой разработали уникальный внешний вид, напоминающий переплетение множества нитей.



Обе модификации оснащаются 3.8-литровой оппозитной шестёркой с двойным турбонаддувом. Развивает она более 700 л. с. и работает с 6-ступенчатой механикой. Динамические характеристики суперкара пока не называются.



Ателье Singer получило известность благодаря своим выдающимся проектам на базе Porsche 911 с атмосферными моторами. Компания построила 450 таких машин, после чего решила переключиться на турбированные варианты. В случае с DLS Turbo будет собрано только 99 экземпляров.