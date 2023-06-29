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Китайская GAC продемонстрировала электрический аэромобиль

Китайская GAC продемонстрировала электрический аэромобиль

Автор:
29 июня 2023 14:34
Сообщество : Автомир
Метки: Gac   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   аэромобиль   концепт   машина   
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GAC Group представила концепт транспортного средства под названием GOVE, на котором можно перемещаться как по земле, так и по воздуху. В компании отмечают, что в будущем подобные интегрированные решения для мобильности станут неотъемлемой частью товарной линейки бренда, но конкретных сроков не называют.

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Метки: Gac   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   аэромобиль   концепт   машина   
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12  комментариев
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991
Николай Час назад
вешайтесь гаишники)))
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22k
BiZ Полчаса назад
это чтоб лежаки перелетать с такой-то подвеской
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1k
Провокатор 43 минуты назад
Чем больше шарнирных соединений на несущих штангах, тем лучше.
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14k
Kucher 54 минуты назад
В самолётах обученные пилоты летают по трассам и то иногда случается, что уклоняются за их пределы.
А тут толпы водятлов рванут стопами Икара. Аварии на дорогах просто сказкой покажутся, по сравнении с тем, что творится будет.
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31k
Ego sum qui sum Час назад
видео конечно выглядит как фантастический фильм
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Добрый Бабайка

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