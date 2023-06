Китайская GAC продемонстрировала электрический аэромобиль

Имя GOVE образовано от слов GAC, On the Go, Vertical и EV, то есть это электрическая машина, которая может как двигаться по дороге, так и осуществлять вертикальные взлёт и посадку. Она состоит из двух модулей, которые могут функционировать и вместе, и по отдельности.



Одноместная пассажирская капсула установлена на приземистое четырёхколёсное шасси. При отстыковке у коптера разворачиваются шесть плечей, на каждое из которых установлено по два винта. Наличие фирменного автопилота ADiGO позволяет нижней части самостоятельно уехать на зарядную станцию. Летательный аппарат также работает в беспилотном режиме. Никакие технические характеристики пока не раскрываются.