Китайская GAC продемонстрировала электрический аэромобиль

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GAC Group представила концепт транспортного средства под названием GOVE, на котором можно перемещаться как по земле, так и по воздуху. В компании отмечают, что в будущем подобные интегрированные решения для мобильности станут неотъемлемой частью товарной линейки бренда, но конкретных сроков не называют.
Имя GOVE образовано от слов GAC, On the Go, Vertical и EV, то есть это электрическая машина, которая может как двигаться по дороге, так и осуществлять вертикальные взлёт и посадку. Она состоит из двух модулей, которые могут функционировать и вместе, и по отдельности.
Одноместная пассажирская капсула установлена на приземистое четырёхколёсное шасси. При отстыковке у коптера разворачиваются шесть плечей, на каждое из которых установлено по два винта. Наличие фирменного автопилота ADiGO позволяет нижней части самостоятельно уехать на зарядную станцию. Летательный аппарат также работает в беспилотном режиме. Никакие технические характеристики пока не раскрываются.
Одноместная пассажирская капсула установлена на приземистое четырёхколёсное шасси. При отстыковке у коптера разворачиваются шесть плечей, на каждое из которых установлено по два винта. Наличие фирменного автопилота ADiGO позволяет нижней части самостоятельно уехать на зарядную станцию. Летательный аппарат также работает в беспилотном режиме. Никакие технические характеристики пока не раскрываются.
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А тут толпы водятлов рванут стопами Икара. Аварии на дорогах просто сказкой покажутся, по сравнении с тем, что творится будет.