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Очередной рестайлинг добрался до китайского кроссовера Geely Coolray

Очередной рестайлинг добрался до китайского кроссовера Geely Coolray

Автор:
25 июля 2023 15:30
Сообщество : Автомир
Метки: Geely   coolray   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   рестайлинг   
1137
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Рестайлинг привнёс значительные изменения как в экстерьер, так и в интерьер автомобиля. Автомобиль получил более агрессивный дизайн, новый бампер, иную решётку радиатора и узкую светодиодную оптику с росчерком дневных ходовых огней в виде пунктирных линий. Задняя часть обзавелась новыми фонарями, соединёнными между собой световой «монобровью», бампером с изменённым диффузором и спойлером на крышке багажника. Увеличились и габариты автомобиля.
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Метки: Geely   coolray   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   рестайлинг   
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1  комментарий
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Knives22 2 часа назад
Спойлер прямо бэтмобиль.
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