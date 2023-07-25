Очередной рестайлинг добрался до китайского кроссовера Geely Coolray

Под капотом расположился новый мотор — 1.5-литровая турбочетвёрка, развивающая 172 л. с. и 290 Нм момента с приводом на передние колёса. Коробка передач — 7-ступенчатый робот с двойным мокрым сцеплением.



В стандартное оснащение автомобиля входит запуск двигателя кнопкой, кожаная обивка сидений, климат-контроль и набор тёплых опций, включающий обогрев руля, лобового стекла, боковых зеркал и подогрев всех кресел. По умолчанию имеются фронтальные и боковые подушки безопасности, а также шторки, базовые системы безопасности и ряд электронных помощников. Список оснащения будет дополнен бесключевым доступом начиная со средней комплектации. Более продвинутые системы вроде адаптивного круиз-контроля, автоматической парковки, контроля слепых зон, панорамного обзора, оповещения о пересечении дорожной разметки и распознавания дорожных знаков доступны в максимальной версии.



Интерьер автомобиля стал гораздо технологичнее. В салоне можно заметить новую панель, изменённые дверные карты, сиденья с удлинённой подушкой, переработанную двухэтажную центральную панель и два больших экрана: первый — под цифровую комбинацию приборов (10.25 дюйма), второй — (12-дюймовый) дисплей медиасистемы. Панорамная крыша, комбинированная обивка салона замшей и кожей, атмосферная подсветка с возможностью изменения цвета и беспроводная зарядка присутствуют в топовой комплектации.



За дополнительную плату можно приобрести опциональный пакет Amethyst, включающий в себя окраску кузова в сиреневый перламутр, диски с иным дизайном и возможностью дооснащения автомобиля электроприводом двери багажника.