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Столкновение автомобиля с мотоциклом. Они нашли друг-друга

Столкновение автомобиля с мотоциклом. Они нашли друг-друга

Автор:
29 июня 2023 12:47
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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В Челябинске на улице Чичерина 62-летняя женщина на автомобиле Kia Rio при развороте через сплошную столкнулась с 63-летним мотоциклистом, двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП водитель мотоцикла получил травму руки и был госпитализирован.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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8  комментариев
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8k
Tamdima 2 часа назад
А потом они поженились. Вот такая Санта-Барбара
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16k
Smiley Полчаса назад
Как бы и мотоциклист странновато едет.
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1k
Kra Полчаса назад
"Гонщица серебряной мечты"!.. зачем ей ждать сигнала на разворот?
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109k
Z_Павел Юрьевич_V Час назад
Она-то может, а может и не может, дура тупая. Но мотокуклер врезался в ПОПУТНОЕ авто в полосе авто или, даже, немножко на встречке.
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11k
ScorpionDS Час назад
Видимо забыла проверить утюг ...
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29k
Юрьевич 2 часа назад
А может хруст решил наказать такую наглую нарушительницу ПДД!

Вот такие в Челябе суровые мотоциклисты! Не могут спокойно проехать мимо нарушителя ПДД!
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145
дмитрий 2 часа назад
Что ей помешало до перекрëстка доехать?
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54k
dima423 2 часа назад
ппц, старики разбойники блин))) ...может это ее бывший был?)
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