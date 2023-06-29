Столкновение автомобиля с мотоциклом. Они нашли друг-друга

1342
1
1
В Челябинске на улице Чичерина 62-летняя женщина на автомобиле Kia Rio при развороте через сплошную столкнулась с 63-летним мотоциклистом, двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП водитель мотоцикла получил травму руки и был госпитализирован.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина мотоцикл
Новости партнёров
реклама
Вот такие в Челябе суровые мотоциклисты! Не могут спокойно проехать мимо нарушителя ПДД!