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"Не прислоняться". Пассажир выпал из автобуса во время движения

"Не прислоняться". Пассажир выпал из автобуса во время движения

Автор:
28 июня 2023 11:30
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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"В ходе проверки было установлено, что в Якутске возле дома №36 по ул. Мерзлотная 38-летний водитель, управляя автобусом "ПАЗ 320302-08" двигаясь по ул. Мерзлотная, при повороте направо на территорию Института Мерзлотоведения им. П. И. Мельникова допустил падение пассажира из салона транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия 60-летний пассажир получил травмы и ссадины, назначено амбулаторное лечение".

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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7  комментариев
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Борис Карабанов 57 минут назад
Без креативного дизайна, но безопасно.
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au3 Полчаса назад
"при повороте направо .... допустил падение пассажира из салона транспортного средства."

Он сам ушел ....
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8k
Дмитрий 40 минут назад
Но чёрт возьми как!!!??? Его вынесло с сиденья(а там сиденье в этом месте) и выбросило в окно? Так какие претензии к водителю? )))
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narim 48 минут назад
Не в то время и не в том месте решил проверить молоточек!)))
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