"Не прислоняться". Пассажир выпал из автобуса во время движения

"В ходе проверки было установлено, что в Якутске возле дома №36 по ул. Мерзлотная 38-летний водитель, управляя автобусом "ПАЗ 320302-08" двигаясь по ул. Мерзлотная, при повороте направо на территорию Института Мерзлотоведения им. П. И. Мельникова допустил падение пассажира из салона транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия 60-летний пассажир получил травмы и ссадины, назначено амбулаторное лечение".

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