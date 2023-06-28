"Не прислоняться". Пассажир выпал из автобуса во время движения

1049
1
1
"В ходе проверки было установлено, что в Якутске возле дома №36 по ул. Мерзлотная 38-летний водитель, управляя автобусом "ПАЗ 320302-08" двигаясь по ул. Мерзлотная, при повороте направо на территорию Института Мерзлотоведения им. П. И. Мельникова допустил падение пассажира из салона транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия 60-летний пассажир получил травмы и ссадины, назначено амбулаторное лечение".
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
Новости партнёров
реклама
Он сам ушел ....