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Лишённым прав водителям запретят сдавать экзамен на получение водительского удостоверения

Лишённым прав водителям запретят сдавать экзамен на получение водительского удостоверения

Автор:
27 июня 2023 15:27
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   авто   автомир   автомобили   водительские права   закон   машина   
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В Госдуме приняли поправки в закон «О безопасности дорожного движения». Теперь водителям, которые были пойманы пьяными за рулем или просто были лишены прав, запретят сдавать экзамен и получать водительское удостоверение.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   авто   автомир   автомобили   водительские права   закон   машина   
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21  комментарий
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6k
Андрей Час назад
Я предлагаю ещё ужесточить ответственность за отказ от прохождения медосвидетельствования в виде лишения прав, например, на 5 или даже 10 лет. Глядишь и наркоманов за рулём станет меньше.
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9k
Мариус 11 минут назад
Автор - дятел!
Слышит звон и не знает где он... Речь не про то что после лишения на 1,5 года нельзя еще год сдавать теорию, а о том, что с "полсрока" теперь нельзя пройти экзамены... Никакие 1,5 года в 2,5 не првращаются...

"Согласно новым нормам, в течение срока действия административного наказания граждане не смогут сдавать на водительские права и получать их
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, запрещающий сдавать экзамен на получение водительского удостоверения и получать права гражданам, подвергнутым административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.

Документ был внесен на рассмотрение депутатов правительством РФ в июне 2022 года, Госдума приняла его в первом чтении в ноябре прошлого года, во втором чтении в июне этого года. Изменения вносятся в закон "О безопасности дорожного движения". Согласно принятому закону лицам, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством (ТС) в состоянии опьянения, за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения или требования о запрещении водителю употреблять алкоголь или иные психотропные вещества, запрещено сдавать экзамен и получать водительское удостоверение.

По действующим нормам Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) лицо считается подвергнутым административном наказанию со дня вступления в силу постановления о его назначении и в течение года после окончания исполнения такого постановления. Таким образом, согласно новым нормам, в течение срока действия административного наказания граждане не смогут сдавать на водительские права и получать их.

Принятый закон вводит также запрет сдавать на водительские права и получать их гражданам, лишенным права на управление ТС и не выполнившим условия возврата водительских прав по истечении срока лишения права на управление ТС."

https://tass.ru/obschestvo/18128993https://tass.ru/obschestvo/18128993
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40k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Ужесточить надо наказание за езду без прав. Иначе закон этот ваш, филькина грамота.. все будут кататься без прав, в надежде что их не поймают, либо в принципе готовы будут оплатить штраф в казну. А если человеку, лишённому прав, будет угрожать тюремный срок, эдак в 5 лет, он может и подумает, садиться за руль собственного авто, если права вчера забрали, или всё такие не стоит..?
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1k
Сложные Щи Полчаса назад
А лучше бы пожизненно лишать прав за синьку. Особенно тех, кто вываливается из-за руля. А тех, кто в адеквате, но в тестер надул (пивка выпил бокал-другой за пару-тройку часов - и попался. Ну или послед перегарный) - тех при повторном пожизненно.
Уверяю - облагоразумятся очень и очень многие
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1k
Олег Квирулянт Полчаса назад
Чего-то фигня какая-то... если цель - не дать ездить пьянице 2,5 года, ну так и лишайте на 2,5..
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1k
Koshak Полчаса назад
Очередная ересь. Ещё один повод поднять ценник корумпированным гайцам!
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16k
Голос Вселенной Полчаса назад
Чего-то не совсем понятно. Лишили прав на 1.5 года, и по их истечению еще 1 год нельзя их получить... Смысл не совсем понятен.... Полтора года он лишенец, а потом еще год уже статус не лишенца, но получить права обратно нельзя... Зачем устраивать бюрократию, почему бы сразу не повысить сроки лишения до нужных сроков??? Есть здесь юристы, которые могут объяснить это???
ЗЫ А как быть тем, кого лишили, скажем, за встречку? А ведь там 4-6 мес, если мне память не изменяет... И что тогда??? Лишили на полгода, а ВУ получишь назад только через 1.5 года? И то не получишь назад, а только получишь разрешение сдать теоретический экзамен... Так получается???
Или я чего-то неправильно понял........ Кто знает точно?
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585
Борис Колесниченко 39 минут назад
Закон скорее суров чем справедлив, и его сделали еще суровее. "Перебрал вчера, а на утро 1.61 промили" и "пьяный в гавно нарик за рулем" это у нас одно и тоже. Может и правильно, яхз.
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5k
Трям Час назад
Я не понимаю смысл этой бюрократической глупости. По сути, к любому лишению прибавили год. Так почему так и не написать?
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395
Серега Трям 48 минут назад
Так и есть.Не 1.5 года ,а 2.5 и все.Но,наверное что то поиметь можно в карман или казну,поэтому мудренно сделали.
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389
Knives22 Час назад
Ссылка www.youtube.com
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Добрый Бабайка

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