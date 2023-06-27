Лишённым прав водителям запретят сдавать экзамен на получение водительского удостоверения

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Напомним, что в данный момент водители, лишенные прав судебным постановлением, должны пересдавать теоретический экзамен. Экзамен можно сдать уже после того, как пройдёт половина срока лишения. Теперь эту возможность хотят ограничить.В «Законе о безопасности дорожного движения» появилась норма, согласно которой водитель, подвергнутый административному наказанию за вождение в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, не может заново сдавать на права и, соответственно, снова получать удостоверение.Подвергнутым административному наказанию нарушитель считается со дня вступления постановления в силу и в течение года после истечения его исполнения. Таким образом, если водитель лишён прав за пьяную езду на 1,5 года, получить новые права ему будет нельзя в течение двух с половиной лет.Водителей с иностранными правами закон обязывает обменивать их на российские в течение года после получения вида на жительство или гражданства. Требование касается как граждан иных государств, так и россиян, получивших удостоверения за рубежом. Через год после легализации национальное удостоверение станет недействительным.Поправки в закон не допустят к сдаче экзамена водителей, которые:- лишены водительских прав;- лишены прав и не сдали удостоверение в ГИБДД;- лишены прав за езду без прав в пьяном виде или отказались от освидетельствования без документов;- лишены прав заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, например, после ДТП.Закон вступит в силу 1 апреля 2024 года. Водительские права иностранцев, получивших вид на жительство или гражданство до этой даты, признают недействительными с 1 апреля 2025 года.