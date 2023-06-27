Лишённым прав водителям запретят сдавать экзамен на получение водительского удостоверения

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В Госдуме приняли поправки в закон «О безопасности дорожного движения». Теперь водителям, которые были пойманы пьяными за рулем или просто были лишены прав, запретят сдавать экзамен и получать водительское удостоверение.
Напомним, что в данный момент водители, лишенные прав судебным постановлением, должны пересдавать теоретический экзамен. Экзамен можно сдать уже после того, как пройдёт половина срока лишения. Теперь эту возможность хотят ограничить.
В «Законе о безопасности дорожного движения» появилась норма, согласно которой водитель, подвергнутый административному наказанию за вождение в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, не может заново сдавать на права и, соответственно, снова получать удостоверение.
Подвергнутым административному наказанию нарушитель считается со дня вступления постановления в силу и в течение года после истечения его исполнения. Таким образом, если водитель лишён прав за пьяную езду на 1,5 года, получить новые права ему будет нельзя в течение двух с половиной лет.
Водителей с иностранными правами закон обязывает обменивать их на российские в течение года после получения вида на жительство или гражданства. Требование касается как граждан иных государств, так и россиян, получивших удостоверения за рубежом. Через год после легализации национальное удостоверение станет недействительным.
Поправки в закон не допустят к сдаче экзамена водителей, которые:
- лишены водительских прав;
- лишены прав и не сдали удостоверение в ГИБДД;
- лишены прав за езду без прав в пьяном виде или отказались от освидетельствования без документов;
- лишены прав заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, например, после ДТП.
Закон вступит в силу 1 апреля 2024 года. Водительские права иностранцев, получивших вид на жительство или гражданство до этой даты, признают недействительными с 1 апреля 2025 года.
В «Законе о безопасности дорожного движения» появилась норма, согласно которой водитель, подвергнутый административному наказанию за вождение в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, не может заново сдавать на права и, соответственно, снова получать удостоверение.
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Подвергнутым административному наказанию нарушитель считается со дня вступления постановления в силу и в течение года после истечения его исполнения. Таким образом, если водитель лишён прав за пьяную езду на 1,5 года, получить новые права ему будет нельзя в течение двух с половиной лет.
Водителей с иностранными правами закон обязывает обменивать их на российские в течение года после получения вида на жительство или гражданства. Требование касается как граждан иных государств, так и россиян, получивших удостоверения за рубежом. Через год после легализации национальное удостоверение станет недействительным.
Поправки в закон не допустят к сдаче экзамена водителей, которые:
- лишены водительских прав;
- лишены прав и не сдали удостоверение в ГИБДД;
- лишены прав за езду без прав в пьяном виде или отказались от освидетельствования без документов;
- лишены прав заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, например, после ДТП.
Закон вступит в силу 1 апреля 2024 года. Водительские права иностранцев, получивших вид на жительство или гражданство до этой даты, признают недействительными с 1 апреля 2025 года.
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Слышит звон и не знает где он... Речь не про то что после лишения на 1,5 года нельзя еще год сдавать теорию, а о том, что с "полсрока" теперь нельзя пройти экзамены... Никакие 1,5 года в 2,5 не првращаются...
"Согласно новым нормам, в течение срока действия административного наказания граждане не смогут сдавать на водительские права и получать их
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, запрещающий сдавать экзамен на получение водительского удостоверения и получать права гражданам, подвергнутым административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.
Документ был внесен на рассмотрение депутатов правительством РФ в июне 2022 года, Госдума приняла его в первом чтении в ноябре прошлого года, во втором чтении в июне этого года. Изменения вносятся в закон "О безопасности дорожного движения". Согласно принятому закону лицам, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством (ТС) в состоянии опьянения, за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения или требования о запрещении водителю употреблять алкоголь или иные психотропные вещества, запрещено сдавать экзамен и получать водительское удостоверение.
По действующим нормам Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) лицо считается подвергнутым административном наказанию со дня вступления в силу постановления о его назначении и в течение года после окончания исполнения такого постановления. Таким образом, согласно новым нормам, в течение срока действия административного наказания граждане не смогут сдавать на водительские права и получать их.
Принятый закон вводит также запрет сдавать на водительские права и получать их гражданам, лишенным права на управление ТС и не выполнившим условия возврата водительских прав по истечении срока лишения права на управление ТС."
https://tass.ru/obschestvo/18128993https://tass.ru/obschestvo/18128993
Хотя да, лучше сажать ещё. Некоторые не перевосритыааемые иначе.
Уверяю - облагоразумятся очень и очень многие
А штрафы и лишение не сильно пугает алкашей.
А вот за "надул утром ноль целых хрен десятых" - обидно.
ЗЫ А как быть тем, кого лишили, скажем, за встречку? А ведь там 4-6 мес, если мне память не изменяет... И что тогда??? Лишили на полгода, а ВУ получишь назад только через 1.5 года? И то не получишь назад, а только получишь разрешение сдать теоретический экзамен... Так получается???
Или я чего-то неправильно понял........ Кто знает точно?