Почему во дворе нужно ехать осторожно и быть крайне внимательным!

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ДТП произошло во дворе дома по улице Лидии Зверевой в Санкт-Петербурге. 3-летний ребёнок выбежал на проезжую часть и попал под колеса кроссовера Вольво. С травмами средней тяжести его доставили в больницу.
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Выезжал из арки на дорогу. Выезд из арки пересекает тротуар. Естественно не видно кто идёт справа или слева. Всегда в подобных местах выезжаю со скоростью пешехода - около 10 км/ч. А в тот раз как чувствовал - чуть высунул бампер и остановился... и не зря - в следующее мгновение перед капотом увидел идиота на электросамокате. Судя по его выпученным глазам, я понял, что он не рассчитывал, что кто-то может выехать из арки.
Если б я не остановился, то он либо попал бы под колёса, либо влетел бы мне в правую дверь.
Теперь, когда у большинства детей есть самокаты или велосипеды, а иногда и электро, двигаться по дворовой территории нужно предельно осторожно - иногда со скоростью гораздо менее предписанных 20 км/ч. Скорость 20 км/ч ориентирована на то, что вы вовремя заметите пешехода, а он вас, самокатчик или велосипедист движутся быстро и на этой скорости шанс его вовремя заметить резко падает.