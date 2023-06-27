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Почему во дворе нужно ехать осторожно и быть крайне внимательным!

Почему во дворе нужно ехать осторожно и быть крайне внимательным!

Автор:
27 июня 2023 12:09
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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ДТП произошло во дворе дома по улице Лидии Зверевой в Санкт-Петербурге. 3-летний ребёнок выбежал на проезжую часть и попал под колеса кроссовера Вольво. С травмами средней тяжести его доставили в больницу.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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16  комментариев
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18k
Роберт Шекли Час назад
Неплохо бы установить лежачих полицейских
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samcity Роберт Шекли Час назад
Неплохо бы 3 летнего ребенка не оставлять без внимания, а не залипать в телефоне.
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48k
turyst 11 секунд назад
Тетка молодец. "Не трогайте!"
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29k
Юрьевич 3 минуты назад
У меня месяц назад был случай.
Выезжал из арки на дорогу. Выезд из арки пересекает тротуар. Естественно не видно кто идёт справа или слева. Всегда в подобных местах выезжаю со скоростью пешехода - около 10 км/ч. А в тот раз как чувствовал - чуть высунул бампер и остановился... и не зря - в следующее мгновение перед капотом увидел идиота на электросамокате. Судя по его выпученным глазам, я понял, что он не рассчитывал, что кто-то может выехать из арки.
Если б я не остановился, то он либо попал бы под колёса, либо влетел бы мне в правую дверь.
Теперь, когда у большинства детей есть самокаты или велосипеды, а иногда и электро, двигаться по дворовой территории нужно предельно осторожно - иногда со скоростью гораздо менее предписанных 20 км/ч. Скорость 20 км/ч ориентирована на то, что вы вовремя заметите пешехода, а он вас, самокатчик или велосипедист движутся быстро и на этой скорости шанс его вовремя заметить резко падает.
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36k
russger 17 минут назад
А где родители? Может мне очки новые нужны, но в радиусе метров 50 ниодного взрослого я не увидел. Даже без аварии, он сам мог упасть в яму какую-нибудь, или цыганьё какое похитит. Как можно такого мелкого без присмотра оставить вообще?
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10k
Александр 50 минут назад
Как-то проезжал на минимальной скорости мимо жилого дома. "Боковым" зрением увидел, как из резко распахнувшейся двери появилась мамка с таким же по возрасту ребёнком, который "пулей" рванул на проезжую часть дороги, и ...прямо под колёса... Благо в последний момент успел затормозить. Не выдержал и сделал мамочке громкое замечание. В ответ услышал ядрёный мат малолетней "яжмамочки" в стиле: "нехрен тут вообще ездить и не ори на моего ребёнка!" Промолчал в ответ, в душе перекрестился, и поехал дальше, а в голове завис вопрос: "ну, как так можно так смотреть за дитёнком" Вот такие будни...
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6k
sumrаknn 56 минут назад
во дворах ехать с ногой на тормозе. Мудило нажал тормоз уже только после сбития
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