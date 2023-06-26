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Столкновение велосипедиста в поворачивающим автомобилем

Столкновение велосипедиста в поворачивающим автомобилем

Автор:
26 июня 2023 13:25
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   
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Во Владимире водитель легкового автомобиля поворачивая налево столкнулся с велосипедистом, двигавшимся по обочине. О травмах велосипедиста не сообщается. Кого признают виновным?

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   
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7  комментариев
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 55 минут назад
велосипедист в глаза долбится,его напарник задолго отвернул а 2-й хз куда смотрел нипонятно.
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1k
SmartCat101 8 минут назад
и этот двухколесный муфлон уверен , что прав !!!!
дорога не место для идиотов - но каждый идиот считает своим долгом там оказаться
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211
устал я от вас 18 минут назад
велопедики что с них взять...
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9k
Борис Карабанов 47 минут назад
И вновь, в который раз, "понятия" и "этикет", применяемые вместо ПДД, сделали своё чёрное дело. Бога ради, пропускайте, расшаркивайтесь, премигивайтесь фарами, пританцовывайте подвесками, но только тогда, когда это не ущемляет права других участников движения и не ставит их в опасное положение.
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19k
Александр 53 минуты назад
Думаю, что на месте договорятся, ничего страшного не случилось
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