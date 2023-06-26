Столкновение велосипедиста в поворачивающим автомобилем

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Во Владимире водитель легкового автомобиля поворачивая налево столкнулся с велосипедистом, двигавшимся по обочине. О травмах велосипедиста не сообщается. Кого признают виновным?
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