В любой непонятной ситуации рули на встречку

1746
1
1
В Новосибирске на улице Баганской гонщица на автомобиле Subaru Legacy решила попытать удачу на встречной полосе, но столкнулась с автомобилем Renault Sandero. По словам автора, после столкновения дама даже не удосужилась узнать о состоянии пострадавших, а просто сидела и обдирала тонировку с лобовика.
Источник:
Ссылки по теме:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Метки: Subaru Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
Новости партнёров
реклама
С лобка или лобовухи?