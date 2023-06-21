В любой непонятной ситуации рули на встречку

В Новосибирске на улице Баганской гонщица на автомобиле Subaru Legacy решила попытать удачу на встречной полосе, но столкнулась с автомобилем Renault Sandero. По словам автора, после столкновения дама даже не удосужилась узнать о состоянии пострадавших, а просто сидела и обдирала тонировку с лобовика.

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