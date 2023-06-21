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В любой непонятной ситуации рули на встречку

В любой непонятной ситуации рули на встречку

Автор:
21 июня 2023 12:04
Сообщество : Аварии
Метки: Subaru   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Новосибирске на улице Баганской гонщица на автомобиле Subaru Legacy решила попытать удачу на встречной полосе, но столкнулась с автомобилем Renault Sandero. По словам автора, после столкновения дама даже не удосужилась узнать о состоянии пострадавших, а просто сидела и обдирала тонировку с лобовика.

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Метки: Subaru   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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8  комментариев
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9k
SSD 2 часа назад
А где фото этого пуделя?
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10k
Алексей Полчаса назад
Легаси Б-4, 260 лс, дурной аппарат,хоть и полный привод но рулится и тормозит так себе
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74k
Viktor 36 минут назад
Чё за тупизм тонировать лобовое стекло?
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1k
Провокатор 59 минут назад
"обдирала тонировку с лобовика."
С лобка или лобовухи?
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13k
Ivan Час назад
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