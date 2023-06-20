Родстер Chevrolet Corvette Fiberfab Centurion 1958 года выставили на торги

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На аукционе Artcurial планируют продать редкий экземпляр - родстер Centurion, построенный на базе Chevrolet Corvette первого поколения. По разным данным всего было выпущено от 5 до 12 таких автомобилей. Расчётная цена автомобиля составляет 160 000 евро или 14 720 000 рублей по текущему курсу.
Fiberlab в разные годы занималась производством стекловолоконных кузовов, в том числе для Ford Mustang, Jaguar E-type и Willys, а также делала оригинальные модели в духе Ford GT40 — Aztec GT, Valkyrie и Avenger GT. Fiberlab Centurion сооснователь фирмы Уоррен Гудвин создал под впечатлением от гоночного прототипа Chevrolet XP-87, который выиграл национальный американский чемпионат SCCA в 1960 году и с точки зрения дизайна считается предвестником серийного Corvette второго поколения.
В рекламном проспекте про Centurion напрямую говорилось, что кузов идеально подойдёт для «омоложения» старого Corvette. Сходство было настолько велико, что концерн General Motors собирался запретить продажу Centurion через суд, однако в итоге проект свернули по иным причинам. Однажды Гудвин обнаружил жену в постели со своим главным механиком, убил её, после чего оказался в тюрьме, где и скончался от сердечного приступа. При этом сама компания просуществовала ещё несколько десятилетий.
Выставленный на аукцион «Центурион» был приобретён нынешним владельцем в 2018 году в США, после чего отправился в Андорру. Согласно описанию на сайте, он полностью отреставрирован и находится в «шикарном» состоянии. Под капотом у него установлен 4,6-литровый 287-сильный двигатель V8, сочетающийся с механической коробкой передач.
В рекламном проспекте про Centurion напрямую говорилось, что кузов идеально подойдёт для «омоложения» старого Corvette. Сходство было настолько велико, что концерн General Motors собирался запретить продажу Centurion через суд, однако в итоге проект свернули по иным причинам. Однажды Гудвин обнаружил жену в постели со своим главным механиком, убил её, после чего оказался в тюрьме, где и скончался от сердечного приступа. При этом сама компания просуществовала ещё несколько десятилетий.
Выставленный на аукцион «Центурион» был приобретён нынешним владельцем в 2018 году в США, после чего отправился в Андорру. Согласно описанию на сайте, он полностью отреставрирован и находится в «шикарном» состоянии. Под капотом у него установлен 4,6-литровый 287-сильный двигатель V8, сочетающийся с механической коробкой передач.
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