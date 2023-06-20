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Родстер Chevrolet Corvette Fiberfab Centurion 1958 года выставили на торги

Родстер Chevrolet Corvette Fiberfab Centurion 1958 года выставили на торги

Автор:
20 июня 2023 13:42
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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На аукционе Artcurial планируют продать редкий экземпляр - родстер Centurion, построенный на базе Chevrolet Corvette первого поколения. По разным данным всего было выпущено от 5 до 12 таких автомобилей. Расчётная цена автомобиля составляет 160 000 евро или 14 720 000 рублей по текущему курсу.
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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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