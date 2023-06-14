Свадебный кортеж на встречной полосе спровоцировал ДТП

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В Ингушетии участники свадебного кортежа двигаясь по встречной полосе спровоцировали ДТП с участием трех автомобилей Лада.
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Метки: ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили видео машина
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Выехал на встречку в толпе и думал, что бессмертный? Не получилось.