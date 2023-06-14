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Свадебный кортеж на встречной полосе спровоцировал ДТП

Свадебный кортеж на встречной полосе спровоцировал ДТП

Автор:
14 июня 2023 10:45
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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В Ингушетии участники свадебного кортежа двигаясь по встречной полосе спровоцировали ДТП с участием трех автомобилей Лада.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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11  комментариев
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2k
Alex 2 часа назад
Очередная случка обезьян
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1k
Mrak OBOY 4 минуты назад
я думал у нас однополые браки запрещены!!!
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5k
Sanar 41 минуту назад
Есть традиция, если на свадьбе не будет разбито ни одной Лады, счастья в семье тоже не будет)
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6k
The Dude 49 минут назад
Пока диким обезьянам будут выдавать права на управление транспортом, такие ситуации будут повторятся.
Радует, что это произошло в заповеднике.
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10k
Б.Касторский Час назад
Напор водителя, ехавшего в верном направлении, понравился. Солидно получилось.
Выехал на встречку в толпе и думал, что бессмертный? Не получилось.
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3k
Pioner76 Час назад
Бараноебы.
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981
ruslan d Час назад
Вот что такого происходит в этот день , что люди начинают себя так вести ?
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6k
ДеониS Час назад
И где такое могло быть?! Кто мог подумать?!
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