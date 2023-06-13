FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11256 постов • 828 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Снять автомобиль с учёта можно будет сразу после продажи

Снять автомобиль с учёта можно будет сразу после продажи

Автор:
13 июня 2023 09:36
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
1167
1
По действующему закону новый собственник должен в 10-дневный срок перерегистрировать автомобиль на себя, а бывший ждать 10 дней, прежде чем можно будет снять автомобиль с учета. За это время новый владелец может насобирать "коллекцию" штрафов, которые придут бывшему собственнику.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   ГИБДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
EvilHomer 2 часа назад
Конечно нужно регистрировать ДКП. Ещё в ДКП необходимо прописывать пробег автомобиля.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Antilles 36 минут назад
Так и было. Приехал в ГАИ перерегистрировать свой болид на себя. Оплатил парковку и пошел. Через два дня прежней владелице прилетела просьбы о пяти тыщах. Как так-то... На пять минут опоздал с началом парковки в приложении. И это примерно за пару недель до введения возможности корректировки времени в приложении. Обидно жутко. Переслал ей денег на оплату, что делать. Конечно надо регать ДКП и не знать проблем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей Семенов 37 минут назад
ДКП через Госуслуги можно заключать достаточно давно.
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/sale_car/100462https://www.gosuslugi.ru/help/faq/sale_car/100462
Вопрос в другом: пока еще там не реализован механизм расторжения такого договора.
И вот как быть, если вроде как договорились, договор там подписали, а потом, по каким-то причинам (начиная от "передумал", заканчивая скрытыми дефектами) его нужно расторгнуть?
А что касается штрафов за проданный автомобиль, то они отбиваются в электронном виде. На 11 день прекращается регистрация автомобиля через Госуслуги и, если приходят штрафы, через электронное обращение они отменяются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
SuperTroll Час назад
Потому, что если продаете машину, лучше договариваться с покупателем о перерегистрации в день сделки. Потому что за 10 дней там могут натворить не только штрафов по скорости, но и много чего еще. Потом устанешь доказывать. А если покупашка съежат, типо денег на страховку сейчас нет, ой "мама клянусь" завтра поставлю на учет и т.д. шлите лесом, дешевле выйдет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
babuby 2 часа назад
В последнем абзаце, гораздо больше здравых мыслей, нежели во всём предложении Москвичёва! Пусть оформленное через Госуслуги переоформление будет носить предварительный характер, а новый владелец будет обязан явиться в МРЭО в десятидневный срок для окончательной регистрации и получения отметок в ПТС(ну и "номеров" тоже).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8105



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Намешалось
Намешалось
Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца
Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Примерно так выглядит дизтопливо на поверхности воды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#новости#машина#аварии#Россия#факты#позитив#подборка#Германия
#в мире#история#СССР#интересно#ДТП#животные#Ynews#Приколы#интересное#ученые
#люди#автомобили#автомир#кино#авто аварии#картинки#дети#Прикол#фильм
Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться