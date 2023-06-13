Снять автомобиль с учёта можно будет сразу после продажи

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По действующему закону новый собственник должен в 10-дневный срок перерегистрировать автомобиль на себя, а бывший ждать 10 дней, прежде чем можно будет снять автомобиль с учета. За это время новый владелец может насобирать "коллекцию" штрафов, которые придут бывшему собственнику.
Без оплаты чужих штрафов нельзя снять автомобиль с учёта, а что бы их оспорить - может уйти много времени, в течение которого могут появиться новые штрафы. Но с этой "правовой дырой" предложили бороться новой поправкой в закон.
Чтобы у продавца автомобиля не возникло проблем после продажи, предлагается наделить его правом подать заявление о прекращении учета транспортного средства сразу же после совершения сделки через портал Госуслуг.
Автором законопроекта является глава комитета по транспорту Евгений Москвичев. По его мнению, нововведение решит проблему с необоснованными штрафами за нарушения, которые допустил новый владелец.
Идея хорошая, но почему бы просто не обязать регистрировать договор купли-продажи через те же Госуслуги? В таком случае ГИБДД сразу будет знать, кому отправлять штрафы, а у прежнего собственника не будет никаких головных болей с проданным автомобилем.
Чтобы у продавца автомобиля не возникло проблем после продажи, предлагается наделить его правом подать заявление о прекращении учета транспортного средства сразу же после совершения сделки через портал Госуслуг.
Автором законопроекта является глава комитета по транспорту Евгений Москвичев. По его мнению, нововведение решит проблему с необоснованными штрафами за нарушения, которые допустил новый владелец.
Идея хорошая, но почему бы просто не обязать регистрировать договор купли-продажи через те же Госуслуги? В таком случае ГИБДД сразу будет знать, кому отправлять штрафы, а у прежнего собственника не будет никаких головных болей с проданным автомобилем.
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Метки: Автовсячина ГИБДД авто автомир автомобили закон машина штраф
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Вопрос в другом: пока еще там не реализован механизм расторжения такого договора.
И вот как быть, если вроде как договорились, договор там подписали, а потом, по каким-то причинам (начиная от "передумал", заканчивая скрытыми дефектами) его нужно расторгнуть?
А что касается штрафов за проданный автомобиль, то они отбиваются в электронном виде. На 11 день прекращается регистрация автомобиля через Госуслуги и, если приходят штрафы, через электронное обращение они отменяются.
С какой скоростью у вас получается отбивать штрафы в электронном виде? на это же требуется какое-то время?