Снять автомобиль с учёта можно будет сразу после продажи

Без оплаты чужих штрафов нельзя снять автомобиль с учёта, а что бы их оспорить - может уйти много времени, в течение которого могут появиться новые штрафы. Но с этой "правовой дырой" предложили бороться новой поправкой в закон.



Чтобы у продавца автомобиля не возникло проблем после продажи, предлагается наделить его правом подать заявление о прекращении учета транспортного средства сразу же после совершения сделки через портал Госуслуг.



Автором законопроекта является глава комитета по транспорту Евгений Москвичев. По его мнению, нововведение решит проблему с необоснованными штрафами за нарушения, которые допустил новый владелец.



Идея хорошая, но почему бы просто не обязать регистрировать договор купли-продажи через те же Госуслуги? В таком случае ГИБДД сразу будет знать, кому отправлять штрафы, а у прежнего собственника не будет никаких головных болей с проданным автомобилем.