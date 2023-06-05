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Испытания серийного гиперкара Bugatti Bolide

Испытания серийного гиперкара Bugatti Bolide

Автор:
05 июня 2023 15:00
Сообщество : Автомир
Метки: Bolide   Bugatti   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   
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Bugatti опубликовала видеоролик посвящённый заездам трекового гиперкара Bolide по заброшенной авиабазе. Серийную версию гиперкара тестировали на динамику разгона.

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Метки: Bolide   Bugatti   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   
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2  комментария
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32k
АнтонПолднев 40 минут назад
Ну такое себе. Прогнозируемо тираж разойдётся по гаражам шейхов.
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Vacony Полчаса назад
прям Бетмобиль какой то...
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