Испытания серийного гиперкара Bugatti Bolide

В Bugatti подсчитали, что пилот Bolide во время интенсивного набора скорости может испытывать перегрузки до 1,6 G. Это назвали «не имеющим себе равных достижением». Концептуальный прототип Bolide мог разгоняться до 100 км/ч за 2,17 секунды.



Инженеры оценивали также работу аэродинамического оперения Bolide на высоких скоростях, устойчивость и выносливость его компонентов. Нагрузки, которым подвергали гиперкар, названы экстремальными.



Поставки серийных Bolide должны стартовать в 2024 году, всего будет собрано только 40 таких машин. При этом Bugatti до сих пор не обнародовала характеристики гиперкара в том виде, в котором он попадёт к заказчикам.



Концепт, дебютировавший в 2020 году, сохранил платформу Chiron и стандартный для компании W16, но мотор форсировали до 1850 л.с. Годом позже показали более близкую к серийной версию, у которой отдача двигателя была снижена до 1600 л.с. и 1600 Нм. Весит Bolide при этом только 1450 килограммов.



Bolide может оказаться последним серийным Bugatti с 16-цилиндровым турбомотором. Разработка нового силового агрегата для преемника Chiron уже ведётся под руководством компании Rimac, но, вероятнее всего, его снабдят гибридной установкой на базе более компактного ДВС.