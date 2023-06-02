«Грязные зелёные бумажки»: в Краснодарском крае задержали настоящий «долларовый» Мерседес

Машина была полностью обклеена деньгами. На радость всем водителям.
Госавтоинспекция Краснодара «тормознула» Мерседес, который был весь обклеен долларами. Не настоящими, конечно, а листовками.
Сзади красовалась надпись: «Грязные зелёные бумажки». Ну а в довесок, у авто оказалась разбита задняя правая фара.
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Владельцем оказался 31-летний житель Сочи. На него составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».
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Похожий случай был и в Москве. Девушка обклеила свой Мерседес не деньгами, а травой. По такому случаю её остановили инспекторы, чтобы просто поинтересоваться: как (и зачем) она это сделала?
Да, меня остановили, ничего особенного. Машина привлекает внимание, это было ожидаемо. Просто сотрудники ГАИ решили поинтересоваться, как так я его обклеила, просто о ходе работы интересовались. Когда машина была в пушистом виде, она ковролином была обтянута, тоже останавливали. У всех она вызывает умиление, все только радуются, просто интересуются, что и как с этой машиной. Мне захотелось как-то привлечь по-доброму внимание. На самом деле, когда я вижу, как люди смотрят на нее и улыбаются, я прям зажигаюсь. Это мой двигатель такой, я становлюсь счастливым человеком, - заявила дама.
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Статья 186.
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг ( наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей )