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«Грязные зелёные бумажки»: в Краснодарском крае задержали настоящий «долларовый» Мерседес

«Грязные зелёные бумажки»: в Краснодарском крае задержали настоящий «долларовый» Мерседес

Автор:
02 июня 2023 17:16
Сообщество : Автомир
Метки: ГИБДД   Мерседес   Сочи   видео   владелец   доллары   инспектор   краснодарский край   машина   протокол   
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Машина была полностью обклеена деньгами. На радость всем водителям.

Госавтоинспекция Краснодара «тормознула» Мерседес, который был весь обклеен долларами. Не настоящими, конечно, а листовками.

Сзади красовалась надпись: «Грязные зелёные бумажки». Ну а в довесок, у авто оказалась разбита задняя правая фара.

Владельцем оказался 31-летний житель Сочи. На него составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».

Похожий случай был и в Москве. Девушка обклеила свой Мерседес не деньгами, а травой. По такому случаю её остановили инспекторы, чтобы просто поинтересоваться: как (и зачем) она это сделала?

Да, меня остановили, ничего особенного. Машина привлекает внимание, это было ожидаемо. Просто сотрудники ГАИ решили поинтересоваться, как так я его обклеила, просто о ходе работы интересовались. Когда машина была в пушистом виде, она ковролином была обтянута, тоже останавливали.  У всех она вызывает умиление, все только радуются, просто интересуются, что и как с этой машиной. Мне захотелось как-то привлечь по-доброму внимание. На самом деле, когда я вижу, как люди смотрят на нее и улыбаются, я прям зажигаюсь. Это мой двигатель такой, я становлюсь счастливым человеком, - заявила дама.

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Метки: ГИБДД   Мерседес   Сочи   видео   владелец   доллары   инспектор   краснодарский край   машина   протокол   
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7  комментариев
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3k
Lexx 2 часа назад
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5k
Peter Griffin 51 минуту назад
Вот оригинал.1978 год.
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26k
Alan Garner 54 минуты назад
Пооюбому череожопый
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21k
Sergey Timonin 2 часа назад
ну так его за отсутствие фары сзади хлопнули а не за "бумажки"
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