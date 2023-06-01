Рассекречена внешность новых Toyota Alphard и Vellfire

Обе версии минивэна получат крупные решётки радиатора, но у Alphard она окажется значительно массивнее и с оригинальным наполнением. Насколько можно судить по фото, оптика у Alphard и Vellfire будет одинаковой, но противотуманные фары у Vellfire расположены иначе, это связано с собственным более агрессивным передним бампером. Иным станет и оформление кормы.



Силуэтом вэны похожи на представленный в апреле Lexus LM, который отличается, к примеру, более динамично «заваленными» передними стойками. Ожидается, что Alphard и Vellfire получат ту же платформу TNGA-K и, возможно, аналогичный набор силовых установок. Как и Lexus LM, новинки лишатся 6-цилиндрового мотора. Вэны могут укомплектовать 2.5-литровым атмосферником на 204 силы либо гибридной установкой с тем же двигателем в основе. В этом случае отдача вырастет до 211 л. с.