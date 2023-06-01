FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11216 постов • 827 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Рассекречена внешность новых Toyota Alphard и Vellfire

Рассекречена внешность новых Toyota Alphard и Vellfire

Автор:
01 июня 2023 16:07
Сообщество : Автомир
Метки: Toyota   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   минивэн   
822
5
Toyota неоднократно переносила премьеру новинок и на этот раз ожидается, что она состоится в июле. Тем временем издание Paultan опубликовало фотографии Toyota Alphard и Vellfire нового поколения.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Toyota   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   минивэн   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Ego sum qui sum 42 минуты назад
"Рассекречена" раздражает это неуместное слово искусственно подогревающее желание увидеть "Секрет". На самом деле у маркетологов все идет по плану - когда фотки показывать и когда начать продажи знают заранее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бритва Полчаса назад
Думается мне, от этого разнообразия форм все устали. Жестяная внешность автомобиля давно не производит впечатления.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
176
Человек Разумный 53 минуты назад
Не так давно все шутили про размер решетки радиатора у вэмвэ. Японцы видимо решили не отставать :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7609



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
7 комедий с Де Ниро, рекомендуемых для поднятия настроения
7 комедий с Де Ниро, рекомендуемых для поднятия настроения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное семейное фото

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомобили#Прикол#аварии#авто аварии#подборка#знаменитости#СССР#красота
#Юмор#интересно#автомир#история#ДТП#кино#фильм#США#Автовсячина#забавно
#животные#интересное#в мире#факты#позитив#люди#дети#удивительно#природа#шоу бизнес
7 комедий с Де Ниро, рекомендуемых для поднятия настроения 7 комедий с Де Ниро, рекомендуемых для поднятия настроения "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться