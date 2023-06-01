АвтоВАЗ предложил поднять утильсбор сразу на 70 %

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В России могут резко вырасти ставки по утилизационному сбору. С предложением повысить платёж сразу на 70% выступил не кто иной, как АВТОВАЗ. Вероятно, таким образом руководство тольяттинского предприятия намеревается защищаться от наплыва в Россию китайского автопрома, налаживающего крупноузловую сборку.
Собственно, скрывать своё желание увеличить утилизационный сбор и пересмотреть методику его компенсации для автопроизводителей в АВТОВАЗе не стали. В среду, 31 мая, журналистам об этом заявил глава компании Максим Соколов. По его словам, опубликованным агентством «Интерфакс», повышение на 70 % будет означать рост суммы с 178 тысяч до 300 тысяч рублей для легковых авто массовой категории.
Предполагается, что 70-процентная прибавка затронет только крупных импортёров и автопроизводителей, тогда как ввоз машин для личного пользования также будет облагаться сбором по низким ставкам.
Отметим, как и в Казахстане, в России автопроизводителям утилизационный платёж компенсируется государством. В соседней стране размер возврата зависит от степени локализации модели, оцениваемой в баллах. Эту методику, по информации Drom.ru, также предлагается пересмотреть в пользу больших бонусов за применение изготовленных в РФ компонентов, а вот количество начисляемых очков, к примеру, за использование российской стали для изготовления кузовов, напротив, хотят уменьшить.
Если все изменения будут приняты, то заводы, наладившие в России сборку китайских автомобилей крупноузловым методом, и даже некоторые предприятия с CKD-производством со сваркой, окраской и даже штамповкой, но большой долей зарубежных комплектующих окажутся в крайне невыгодном положении, так как их продукция разом подорожает на 300 тысяч рублей. В этом списке, к слову, сейчас находится и возрождённый «Москвич».
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Предполагается, что 70-процентная прибавка затронет только крупных импортёров и автопроизводителей, тогда как ввоз машин для личного пользования также будет облагаться сбором по низким ставкам.
Отметим, как и в Казахстане, в России автопроизводителям утилизационный платёж компенсируется государством. В соседней стране размер возврата зависит от степени локализации модели, оцениваемой в баллах. Эту методику, по информации Drom.ru, также предлагается пересмотреть в пользу больших бонусов за применение изготовленных в РФ компонентов, а вот количество начисляемых очков, к примеру, за использование российской стали для изготовления кузовов, напротив, хотят уменьшить.
Если все изменения будут приняты, то заводы, наладившие в России сборку китайских автомобилей крупноузловым методом, и даже некоторые предприятия с CKD-производством со сваркой, окраской и даже штамповкой, но большой долей зарубежных комплектующих окажутся в крайне невыгодном положении, так как их продукция разом подорожает на 300 тысяч рублей. В этом списке, к слову, сейчас находится и возрождённый «Москвич».
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили машина
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Неее.
Может делать аналогичные по качеству?
Неее.
Ввести пошлины, чтобы иностранные стали ещё дороже?
Отличная идея!
Чего мелочиться то, пошлину на ввоз автомобилей сразу до 70 пусть поднимают.