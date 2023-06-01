FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11216 постов • 827 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
АвтоВАЗ предложил поднять утильсбор сразу на 70 %

АвтоВАЗ предложил поднять утильсбор сразу на 70 %

Автор:
01 июня 2023 15:45
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
1263
1
В России могут резко вырасти ставки по утилизационному сбору. С предложением повысить платёж сразу на 70% выступил не кто иной, как АВТОВАЗ. Вероятно, таким образом руководство тольяттинского предприятия намеревается защищаться от наплыва в Россию китайского автопрома, налаживающего крупноузловую сборку.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
61k
Андрей 37 минут назад
Снизить ценник на ВАЗ?
Неее.
Может делать аналогичные по качеству?
Неее.
Ввести пошлины, чтобы иностранные стали ещё дороже?
Отличная идея!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
5k
Трям 4 секунды назад
Предлагаю автотазу свою продукцию сразу с конвейера в утиль отправлять!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бритва 14 минут назад
зачем миру столько автомобилей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
176
Человек Разумный 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
454
Purple_Bear Полчаса назад
Вот что такое "враг народа". Совсем берега попутали. Пусть засунут свои жигули за 1-2 млн руб себе же в задницу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Готов оплатить утилизационный сбор на депутатов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
163
Den Li 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа Час назад
Тогда надо поднять утильсбор и на автовазовские "авто". Потому как они выпускают сразу утиль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Диагноз Час назад
Вот так и живем, всех критикуем, а мы лучше всех... Может лучше делать конкурентоспособные продукты, в частности автомобили. Удобные, красивые, надежные, недорогие, по крайней мере не хуже аналогичных из зарубежья. И не придется защищать отечественного производителя...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Andrew_Nice Час назад
Есть контрпредложение! Закрыть к хренам собачьим Автоваз, перестать вливать туда миллиарды из федерального бюджета, и пустить эти деньги на что-нибудь полезное!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей Час назад (изменен)
Видимо мы тут все такие богатые, что поднимают всё, что только можно и нельзя.
Чего мелочиться то, пошлину на ввоз автомобилей сразу до 70 пусть поднимают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7609



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
7 комедий с Де Ниро, рекомендуемых для поднятия настроения
7 комедий с Де Ниро, рекомендуемых для поднятия настроения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное семейное фото

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомобили#Прикол#аварии#авто аварии#подборка#знаменитости#СССР#красота
#Юмор#интересно#автомир#история#ДТП#кино#фильм#США#Автовсячина#забавно
#животные#интересное#в мире#факты#позитив#люди#дети#удивительно#природа#шоу бизнес
7 комедий с Де Ниро, рекомендуемых для поднятия настроения 7 комедий с Де Ниро, рекомендуемых для поднятия настроения Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться