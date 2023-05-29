Из-за столкновения двух автомобилей пострадали пешеходы

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В Калининграде при спуске с путепровода над Восточной эстакадой грузовик резко перестроился перед затормозившим автомобилем, перекрыв путь двигавшемуся по крайнему левому ряду «Ниссану», а тот, уходя от удара врезался в дорожный знак и сбил одного из пешеходов. Сразу после наезда пострадавший встал на ноги. По информации пресс-службы областной ГИБДД, 17-летний юноша получил травмы.
В сообществе автомобилистов, где опубликовано видео, отмечают, что началась заваруха на дороге с другого автомобиля:
«Развитие ситуации началось с БМВ. Начал объезжать стоящую маршрутку на остановке, его стал пропускать тот, кто этого мог и не делать, резко притормозив. У грузовичка тормозной путь длиннее, он инстинктивно дал влево, ну и результат».
«Развитие ситуации началось с БМВ. Начал объезжать стоящую маршрутку на остановке, его стал пропускать тот, кто этого мог и не делать, резко притормозив. У грузовичка тормозной путь длиннее, он инстинктивно дал влево, ну и результат».
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