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Из-за столкновения двух автомобилей пострадали пешеходы

Из-за столкновения двух автомобилей пострадали пешеходы

Автор:
29 мая 2023 09:07
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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В Калининграде при спуске с путепровода над Восточной эстакадой грузовик резко перестроился перед затормозившим автомобилем, перекрыв путь двигавшемуся по крайнему левому ряду «Ниссану», а тот, уходя от удара врезался в дорожный знак и сбил одного из пешеходов. Сразу после наезда пострадавший встал на ноги. По информации пресс-службы областной ГИБДД, 17-летний юноша получил травмы.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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2  комментария
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3k
ddp 39 минут назад
Комментировать - только портить. Если та нет светофора и пешеходам не горит красный, все водители "большие молодцы". Видимо в этом регионе пешеходов пропускать вообще не принято.
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13k
Kostick 12 минут назад
действительно - "прямой отжим".
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