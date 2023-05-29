Из-за столкновения двух автомобилей пострадали пешеходы

В сообществе автомобилистов, где опубликовано видео, отмечают, что началась заваруха на дороге с другого автомобиля:



«Развитие ситуации началось с БМВ. Начал объезжать стоящую маршрутку на остановке, его стал пропускать тот, кто этого мог и не делать, резко притормозив. У грузовичка тормозной путь длиннее, он инстинктивно дал влево, ну и результат».