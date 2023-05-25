Начинающим водителям запретят ездить на автомобилях мощнее 150 л.с.

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Национальный автомобильный союз выступил с инициативой установить мораторий на управление автомобилями с моторами мощнее 150 л.с. для молодых автомобилистов. В НАС считают, что неопытного водителя за рулём мощного автомобиля можно приравнять к водителю без прав.
Суть предложения НАС сводится к запрету для водителей со стажем менее 3 лет управлять автомобилями с двигателями мощнее 150 сил. Наказывать за это предлагается так же, как и за вождение без водительского удостоверения, то есть, согласно статье 12.7 КоАП, штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.
При этом в НАС посчитали, что параллельно нужно ужесточить наказание за аналогичный повторный проступок. Сейчас мера наказания в виде штрафа 50–100 тысяч рублей либо обязательных работ на срок 150–200 часов распространяется только на тех, кто сел за руль уже лишённым прав. По словам Антона Шапарина, такому же наказанию следует подвергать тех, кто снова садится за руль, не имея водительского удостоверения вообще.
Инициатива обосновывается стремлением навести порядок на дорогах. Общественники считают, что именно молодые водители на мощных машинах часто провоцируют аварийные ситуации, так как, не имея должного опыта, пытаются демонстрировать агрессивный стиль вождения — совершают резкие манёвры и превышают скорость. Предложенное НАС «механическое» ограничение должно снизить эти риски.
Дальнейшая судьба предложения пока неясна.
При этом в НАС посчитали, что параллельно нужно ужесточить наказание за аналогичный повторный проступок. Сейчас мера наказания в виде штрафа 50–100 тысяч рублей либо обязательных работ на срок 150–200 часов распространяется только на тех, кто сел за руль уже лишённым прав. По словам Антона Шапарина, такому же наказанию следует подвергать тех, кто снова садится за руль, не имея водительского удостоверения вообще.
Инициатива обосновывается стремлением навести порядок на дорогах. Общественники считают, что именно молодые водители на мощных машинах часто провоцируют аварийные ситуации, так как, не имея должного опыта, пытаются демонстрировать агрессивный стиль вождения — совершают резкие манёвры и превышают скорость. Предложенное НАС «механическое» ограничение должно снизить эти риски.
Дальнейшая судьба предложения пока неясна.
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Метки: Автовсячина ПДД Россия авто автомир автомобили закон машина
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