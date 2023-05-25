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Начинающим водителям запретят ездить на автомобилях мощнее 150 л.с.

Начинающим водителям запретят ездить на автомобилях мощнее 150 л.с.

Автор:
25 мая 2023 13:27
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   Россия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   
713
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Национальный автомобильный союз выступил с инициативой установить мораторий на управление автомобилями с моторами мощнее 150 л.с. для молодых автомобилистов. В НАС считают, что неопытного водителя за рулём мощного автомобиля можно приравнять к водителю без прав.

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Метки: Автовсячина   ПДД   Россия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   
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11  комментариев
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28k
Serg2001 40 минут назад
А для вождения BMW - 10 лет стажа и заключение консилиума врачей о психической вменяемости.
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−4
zhevasich 8 минут назад
Кто не умеет ездить, тот и на 85 лошадях не справится
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55k
Олег 10 минут назад
новые автомобили имеют GPS и Глонасс. По их данным просто как 2х2 отслеживать скорость и динамику её изменения. Если водитель рвёт с перекрёстка и регулярно превышает скорость- лишать ВУ, причем не только новичков.
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31k
Ashabad 13 минут назад
Блин, как же ж надоели кликбейтные заголовки!
Это "инициатива" неизвестно кого неизвестно кому.
Задолбали уже!
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892
Kaguta 36 минут назад
Очередная новость о том, что больше похоже на результат деятельности совета кухарок, чем образованных людей. Если подходить научно, то скорее нужно оперировать параметрами распологаемой мощности на паспортную массу авто (л.с./кг), что даёт определёное представление о динамике транспортного средства.
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10k
Б.Касторский 36 минут назад
И что это даст? Я так заметил, что автомобиль одинаково управляем на разрешенной скорости. А вот выше. С ужасом вспоминаю как семерку жигулей разогнали на 160 и как её носило по дороге. А вот на мощном автомобиле такого не было.
Может лучше задуматься об улучшении обучения водителей?
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12k
Евгений 37 минут назад
Предлагаю, начинающим кузнецам запретить использовать молотки тяжелее 400 гр., начинающим швеям, использовать иглы длиннее 3 см., начинающим программистам, использовать в коде более 256 знаков.
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9k
Борис Карабанов 43 минуты назад
Всё равно слишком много.
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