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Cadillac 1959 года оценили в 2.3 миллиона долларов

Cadillac 1959 года оценили в 2.3 миллиона долларов

Автор:
24 мая 2023 16:40
Сообщество : Автомир
Метки: Cadillac   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   очень дорого   тюнинг   
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На постройку этого уникального 1000-сильного универсала Cadillac Eldorado Brougham Wagon ушло15 лет. Изготовленный на заказ автомобиль поражает своим беззастенчивым размахом как по части дизайна, так и начинки.
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Метки: Cadillac   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   очень дорого   тюнинг   
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1  комментарий
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Mr White Man 3 минуты назад
А задние "плавники" от модельного ряда 1960 года.
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