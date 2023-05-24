Cadillac 1959 года оценили в 2.3 миллиона долларов

В 50-е годы, как, впрочем, и позже, в гамме флагманской джиэмовской марки не числилось никаких «сараев». Катафалки и скорые делались партнёрскими фирмами на базе спецшасси с колёсной базой лимузина Fleetwood 75-й серии. Так что авторам кастома пришлось поженить аэрокосмический двухдверный кузов Eldorado 1959 модельного года с остеклённой «теплицей» универсала Chevrolet Nomad 1956 года. Результат трудов назвали CadMad. И, да, рамного шасси больше нет — всё это распластанное к асфальту сияющее великолепие розово-бежевого цвета покоится на пространственной трубчатой раме, что позволило сэкономить вес и понизить высоту профиля.



Препарируя ценник Cadillac CadMad Eldorado Brougham Wagon в 2.3 млн долларов (184 000 000 рублей по текущему курсу), можно отметить, что лишь покраска обошлась в 300 тысяч. Кузовное покрытие Fontana Rose (низ) и Titanium Silver (верх) состоит из трёх слоёв грунтовки, четырёх цветных и не менее шести слоёв лака.



На этом фоне стоимость гигантского 10.3-литрового V8 в 97 тыс. долларов не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. Мотор построен вокруг блока цилиндров Dart с кастомным впуском от NRE, головками Brodix Big Brodie, кованой шатунно-поршневой группой, двумя 88-миллиметровыми турбокомпрессорами NRE, а питает его производительная топливная система с парой форсунок на каждый цилиндр. При наддуве всего в 0.5 бар данный агрегат развивает 1025 л. с. подобно знаменитому вейроновскому W16. Привод на задние колёса осуществляется через доработанный автомат 4L60E от Corvette C5.



За остановку ретромонстра отвечают 14-дюймовые вентилируемые диски с 6-поршневыми суппортами и электрическим усилителем тормозов, а в подвеске используются изготовленные на заказ койловеры.



Салон, обитый розовой кожей под цвет кузова, оформлен художественной росписью приборной панели и дверных карт. В свою очередь, пол багажного отсека отделан полосатым тигровым деревом, фигурным клёном и африканским венге. Сообщается, что стоимость созданных под заказ приборов, руля и прочих органов управления составила 7 тыс. долларов, а кресла-ковши Recaro были позаимствованы по случаю от заряженного потомка Cadillac CTS-V.



В завершение рассказа стоит добавить, что изготовленный в единственном экземпляре Cadillac CadMad Eldorado Brougham Wagon взял приз Autorama Ridler Award 2019, а его пробег после появления на свет достиг всего 6 миль. Выставочный экспонат, да.