FISHKINET
Сообщество Аварии 6703 поста • 546 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
АВТОДОР опубликовал ролик с предупреждением об опасных ситуациях на трассе М4

АВТОДОР опубликовал ролик с предупреждением об опасных ситуациях на трассе М4

Автор:
24 мая 2023 12:48
Сообщество : Аварии
Метки: m4   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   платная дорога   
940
1
1
На М-4 «Дон» в Краснодарском крае выявлено 6 потенциальных мест возникновения ДТП, в том числе на 1208 км и 1300 км в зоне весового контроля. Только в этом году там произошло более 10 аварий. Причиной стали остановки исправных фур в правой полосе движения.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: m4   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   платная дорога   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18
Anthony 6 минут назад
А у проектировщиков трассы ума не хватило полосу для фур с весовым контролем как-то разграничить с основной трассой, чтобы фуры не тормозили почти в 0 на скоростной дороге из двух рядов? Хотя это, наверно, риторический вопрос...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13533



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Так вот как выглядят типичные покупатели магазинов у дома
Так вот как выглядят типичные покупатели магазинов у дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Какая милота

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#животные#люди#авария#удивительно#Приколы#искусство#СССР#красота
#интересно#интересное#история#забавно#ДТП#Жизнь#шоу бизнес#кино#улыбнуло#знаменитости
#Юмор#Прикол#подборка#позитив#США#картинки#фильм#Питомцы#Япония#милота
Соврал в резюме: забавная реакция кота на мышь Соврал в резюме: забавная реакция кота на мышь В Калининградской области завуч сравнила школьников с «немытыми гастарбайтерами» В Калининградской области завуч сравнила школьников с «немытыми гастарбайтерами» Позитивный батя пародирует свою дочку Позитивный батя пародирует свою дочку В Австралии женщина громким криком спугнула грабителей в парандже В Австралии женщина громким криком спугнула грабителей в парандже В Израиле женщина на заправке подожгла бензобак В Израиле женщина на заправке подожгла бензобак

На что жалуетесь?

Вернуться