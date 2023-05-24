АВТОДОР опубликовал ролик с предупреждением об опасных ситуациях на трассе М4

На М-4 «Дон» в Краснодарском крае выявлено 6 потенциальных мест возникновения ДТП, в том числе на 1208 км и 1300 км в зоне весового контроля. Только в этом году там произошло более 10 аварий. Причиной стали остановки исправных фур в правой полосе движения.

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