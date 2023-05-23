Кроссовер наехал на 11-летнего мальчика на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге

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За рулём автомобиля находился вице-президент спортивной федерации водно-моторного спорта города Пётр Пылаев. Сам Пылаев рассказал, что мальчик получил ушиб и рану правой ноги, его в состоянии средней тяжести увезли в больницу.
В беседе с 78 Пылаев заявил, что он не врезался в школьника, ребенок сам влетел в него на большой скорости. Генсек федерации рассказал, что во время поворота он пропустил пешеходов и нажал на газ, однако в него врезался велосипедист. Водитель остановился и вызвал на место аварии скорую помощь и ГИБДД.
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Ну а чувак не свалил и не отрицает наезд... Вызвал скорую и ГИБДД, следовательно не ссыкливый чинуха, а знает за ответственность..
Похоже так было.
Водитель проводил взглядом пешеходов, начал поворачивать голову обратно.
Начал движение.
В это время вылетает велосипедист.
От его выезда до столкновения около 2 секунд.
При этом, большую часть времени, его не было видно из-за стойки.
Не было шансов.