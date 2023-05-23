Кроссовер наехал на 11-летнего мальчика на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге

В беседе с 78 Пылаев заявил, что он не врезался в школьника, ребенок сам влетел в него на большой скорости. Генсек федерации рассказал, что во время поворота он пропустил пешеходов и нажал на газ, однако в него врезался велосипедист. Водитель остановился и вызвал на место аварии скорую помощь и ГИБДД.