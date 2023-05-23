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Кроссовер наехал на 11-летнего мальчика на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге

Кроссовер наехал на 11-летнего мальчика на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге

Автор:
23 мая 2023 12:32
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   Пётр Пылаев   авария   авто   видео   наезд   фото   
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За рулём автомобиля находился вице-президент спортивной федерации водно-моторного спорта города Пётр Пылаев. Сам Пылаев рассказал, что мальчик получил ушиб и рану правой ноги, его в состоянии средней тяжести увезли в больницу.

В беседе с 78 Пылаев заявил, что он не врезался в школьника, ребенок сам влетел в него на большой скорости. Генсек федерации рассказал, что во время поворота он пропустил пешеходов и нажал на газ, однако в него врезался велосипедист. Водитель остановился и вызвал на место аварии скорую помощь и ГИБДД.

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Метки: ДТП   Пётр Пылаев   авария   авто   видео   наезд   фото   
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12  комментариев
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12k
Енот Полиграфович Полчаса назад
Вот так и стой перед "зеброй" и гадай какой очередной "пиз...юк", октуда и на чем выскочит...
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5
Arts Sitnikov 3 минуты назад
"Велосипедисту запрещено пересекать пешеходный переход на велосипеде, для этого он должен спешиться и перейти по зебре пешком, ведя велосипед рядом." ПДД!!
Ну а чувак не свалил и не отрицает наезд... Вызвал скорую и ГИБДД, следовательно не ссыкливый чинуха, а знает за ответственность..
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402
ghor 5 минут назад
А что там за перекрёсток? Почему совершая поворот на право, все лезут куда угодно, только не в правую крайнюю полосу, как предписывают правила ПДД. Возможно там есть указатель движения по полосам разрешающий со второй полосы поворот на право, тогда да. Но и автомобиль двигающийся по правой крайней, тоже пёрся при повороте на вторую полосу. И обозначения полосы для автобусов тоже не видать. И водитель совершивший ДТП не мог не видеть, что на переход выезжает велосипедист, да нарушая, но тем не менее, мог пропустить. Поворачивал бы в крайнюю правую, успел бы проскочить. )
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1k
Ugo 6 минут назад
Сегодня на фишках день не спешившихся велосипедристов на нерегулируемых переходах?
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9k
Борис Карабанов 13 минут назад
Автомобиль въехал на пешеходный переход уже после того, как его начал пересекать велосипедист. То, что велосипедист должен был спешиться, этого тоже никто не отменяет.
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12k
Енот Полиграфович 17 минут назад
Автор -лжец. В заголовке говориться о наезде на ребенка, но на видео видно, что в нарушение правил ПДД, ребенок несется на велосипеде и врезается в автомобиль, хотя это нарушение, а нарушение ПДД не является приоритетом! Он должен был пересечь проезжую часть по пешеходному переходу, пешком! Если у него есть родители, а сам он несовершеннолетний, то с них-возмещение ущерба автовладельцу, компенсация морального вреда, с водителя штраф-так как он начал движение через нерегулируемый пешеходный переход не дождавшись перехода пешеходами( по факту- они свой маневр не завершили).Мелкому засранцу- свидание жопы с ремнем после выздоровления и ликбез со сдачей зачетов по ПДД в части его касающейся.
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10k
Игорь 21 минуту назад
мальчик конечно сильно не прав, но вице-президент не только кривой - но и слепой
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2k
Lexx 21 минуту назад
Вроде не наехал, а "пиз...юк" сам ему в бочину влетел.
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19k
Александр 21 минуту назад
Слепошарый, ладно пацан, малолетний дурачок, но этот то его видел и должен был пропустить.
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554
RDV 43 минуты назад
не ну мальчик тоже чето отмороженный...
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