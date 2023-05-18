Китай стал крупнейшим автоэкспортёром в мире

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Китайские автопроизводители по итогам I квартала 2023 года отправили за пределы страны 1 069 000 автомобилей, что позволило впервые стать крупнейшим автоэкспортёром мира, опередив лидировавшие ранее Германию и Японию. В первой десятке стран, куда в основном поставляются автомобили из Китая, названа Россия.
Вторым по счёту экспортёром за первые три месяца нынешнего года стала Япония, которая поставила на внешние рынки 1,047 миллиона машин. Однако Китай продолжает наращивать объёмы: только за апрель страну покинуло ещё 376 тысяч автомобилей, что на 170% больше, чем за тот же месяц 2022-го.
Тройку самых крупных поставщиков автомобилей на экспортные рынки составляют концерны SAIC и Chery, а также китайское подразделение Tesla. Среди основных стран-импортёров названы Россия, США, Великобритания, Япония, Австралия, Германия, ОАЭ и Южная Корея.
Китайская ассоциация производителей прогнозирует, что по итогам 2023 года объёмы автомобильного экспорта достигнут 4 миллионов машин. При этом до 2020 года, после которого Китай начал наращивать объёмы поставок, за рубеж отправлялось в среднем около 1 миллиона автомобилей в год.
Эти данные на локальном рынке России подтверждаются исследованием Авто.ру: аналитики зафиксировали планомерный рост интереса россиян к автомобилям из Китая. По некоторым брендам за прошедшие два года он увеличился кратно. Число новых китайских автомобилей, предлагаемых на Авто.ру, с января 2021 года выросло в 15 раз.
Тройку самых крупных поставщиков автомобилей на экспортные рынки составляют концерны SAIC и Chery, а также китайское подразделение Tesla. Среди основных стран-импортёров названы Россия, США, Великобритания, Япония, Австралия, Германия, ОАЭ и Южная Корея.
Китайская ассоциация производителей прогнозирует, что по итогам 2023 года объёмы автомобильного экспорта достигнут 4 миллионов машин. При этом до 2020 года, после которого Китай начал наращивать объёмы поставок, за рубеж отправлялось в среднем около 1 миллиона автомобилей в год.
Эти данные на локальном рынке России подтверждаются исследованием Авто.ру: аналитики зафиксировали планомерный рост интереса россиян к автомобилям из Китая. По некоторым брендам за прошедшие два года он увеличился кратно. Число новых китайских автомобилей, предлагаемых на Авто.ру, с января 2021 года выросло в 15 раз.
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Метки: Автовсячина Китай авто автомир автомобили машина
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