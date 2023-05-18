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Китай стал крупнейшим автоэкспортёром в мире

Китай стал крупнейшим автоэкспортёром в мире

Автор:
18 мая 2023 14:06
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
1173
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Китайские автопроизводители по итогам I квартала 2023 года отправили за пределы страны 1 069 000 автомобилей, что позволило впервые стать крупнейшим автоэкспортёром мира, опередив лидировавшие ранее Германию и Японию. В первой десятке стран, куда в основном поставляются автомобили из Китая, названа Россия.

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Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
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7  комментариев
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3k
АИД 49 минут назад
германии не до экспорта машин, она более важными делами занята... она полосатое очко вылизывает....
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11k
paranoid 3 минуты назад
Ждем когда Сяоми начнет выпускать еще и автомобили и тогда смысла покупать что-либо еще просто не будет))
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17k
Михаил Гривин 11 минут назад
Пока все смеялись над Чери Омлетом китайцы захватили рынок. И, надо отметить, научились таки делать автомобили.
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19k
Александр Час назад
Спасибо ливерной колбасе, что уступила первое место
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30k
Ego sum qui sum Час назад
Надо сказать что китайские машины уже стали очень хороши, -качество сборки, пластик, оцинковка. Покупал 3 года назад (Черри Тиго 7 про) с опасениями (это ж китайская машина!), но уж больно понравилась и снаружи и внутри. За 3 года машина показала себя лучше, чем до этого хонда, нареканий вообще нет. Кожа внутри, пластик и кожа на панели, краска на корпусе, все это за 3 года сохранило свой вид и качество.
Китайцы сделали тоже что со смартфонами - 13 лет назад китайский смартфон означало нечто отвратное, дешевое и плохо работающее. Сейчас Хонор и Сяоми на порядок лучше говнофонов и Самсунга
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
На запад и в Японию идёт Тесла, а это не китайская марка. Хотя считается как китайский экспорт. Плюс, наверное учитывается Вольво, которая входит в Chery. Все остальное, чисто китайское дерьмо никто даже в страну не пустит, ну кроме России.
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