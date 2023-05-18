Китай стал крупнейшим автоэкспортёром в мире

Вторым по счёту экспортёром за первые три месяца нынешнего года стала Япония, которая поставила на внешние рынки 1,047 миллиона машин. Однако Китай продолжает наращивать объёмы: только за апрель страну покинуло ещё 376 тысяч автомобилей, что на 170% больше, чем за тот же месяц 2022-го.



Тройку самых крупных поставщиков автомобилей на экспортные рынки составляют концерны SAIC и Chery, а также китайское подразделение Tesla. Среди основных стран-импортёров названы Россия, США, Великобритания, Япония, Австралия, Германия, ОАЭ и Южная Корея.



Китайская ассоциация производителей прогнозирует, что по итогам 2023 года объёмы автомобильного экспорта достигнут 4 миллионов машин. При этом до 2020 года, после которого Китай начал наращивать объёмы поставок, за рубеж отправлялось в среднем около 1 миллиона автомобилей в год.



Эти данные на локальном рынке России подтверждаются исследованием Авто.ру: аналитики зафиксировали планомерный рост интереса россиян к автомобилям из Китая. По некоторым брендам за прошедшие два года он увеличился кратно. Число новых китайских автомобилей, предлагаемых на Авто.ру, с января 2021 года выросло в 15 раз.