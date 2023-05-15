Без ДТП. Что делать с такими водителями?

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В Новосибирске девушка за рулём на Мерседесе нарушила ПДД. Автор видео спрашивает - как её наказать по закону? Водителя можно привлечь к ответственности по видео регистратора. К сожалению, эта процедура очень усложнена: автору видео нужно писать заявление, а полиции – разыскивать собственника автомобиля и устанавливать, кто был за рулем в момент нарушения. ️Если на полицейские запросы никто не явится давать объяснения, то через 3 месяца выйдет срок давности и наказать не получится даже в теории. Может вы знаете более быстрые методы наказания?
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Жизнь сама её рано или поздно накажет... Правда, есть существа, которых жизнь не в силах чему-либо научить. Но и на этот случай есть есть такой механизм в природе, как естественный отбор.
таких наглецов только народными методами переучивать надо.
В Новосибе найдется пара в меру неадекватных с гвоздиками, которые могут написать на двери мерина, что так ездить по улицам не нужно, да и отвечать так по нахальному тоже.
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а приехать к человеку, разыскать его что не позволяет?
А почему на кражи в супермаркетах наряд приезжает через 3 минуты? Никто -то почему-то не просит воришек явится самим в отдел полиции