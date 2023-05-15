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Без ДТП. Что делать с такими водителями?

Без ДТП. Что делать с такими водителями?

Автор:
15 мая 2023 10:59
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без дтп   видео   дтп   машина   
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В Новосибирске девушка за рулём на Мерседесе нарушила ПДД. Автор видео спрашивает - как её наказать по закону? Водителя можно привлечь к ответственности по видео регистратора. К сожалению, эта процедура очень усложнена: автору видео нужно писать заявление, а полиции – разыскивать собственника автомобиля и устанавливать, кто был за рулем в момент нарушения. ️Если на полицейские запросы никто не явится давать объяснения, то через 3 месяца выйдет срок давности и наказать не получится даже в теории. Может вы знаете более быстрые методы наказания?

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без дтп   видео   дтп   машина   
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24  комментария
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5k
pinbalist 2 часа назад
Если есть время и яйца - прижимаешь морду к морде и "толкаешь" до конца дороги.
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973
ruslan d 2 минуты назад
забить болт и не портить себе нервы ...
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3k
Feathery 11 минут назад
А чего всего 3 повтора?
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8k
Александр Маслов Полчаса назад
Ну она же "девочка"
Да и Новосибирск – не Нью-Йорк
(по поводу "...процедура очень усложнена"...). Одна надежда для безопасности окружающих, что с такой уверенностью за "штурвалом мерса" – подруга скоро приедет..., ну, Вы сами понимаете куда


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28k
Юрьевич Час назад
"Автор видео спрашивает - как её наказать по закону?"
Жизнь сама её рано или поздно накажет... Правда, есть существа, которых жизнь не в силах чему-либо научить. Но и на этот случай есть есть такой механизм в природе, как естественный отбор.
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7k
Дмитрий Час назад
Как наказать и "срок давности привлечения к административной ответственности" это, прямо скажем, 2 разные вещи. А как наказать по тексту написано. Это не ваша проблема, кто и как там кого будет искать. Если решения через 10 дней- месяц нет, пишете ещё одно заявление..... в прокуратуру, где указываете факт ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками полиции отдела, в который подали заявление. Как правило второе резко ускоряет первое..... Было бы желание и настойчивость.
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8k
Лещ Час назад
Автору видимо живётся скучно, если он такие вопросы задает...
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3k
Роман Час назад
я на мерине даже номера не увидел.
таких наглецов только народными методами переучивать надо.
В Новосибе найдется пара в меру неадекватных с гвоздиками, которые могут написать на двери мерина, что так ездить по улицам не нужно, да и отвечать так по нахальному тоже.
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23k
SolomonA Час назад
Девушка "перестраховалась", чтобы не задеть припаркованные машины. Ничего она не нарушала. А рег - гондон, который специально ускорился, чтобы показать, какой он Д'Артаньян.
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2k
kuchipachi Час назад
можно всегда говорить, что типа на выезде стоит патруль ДПС, типа предупредил, а по факту без скандала и ругани , скорее всего развернешь нарушителя) не думаю, что прям многие рискнут проверять своими правами стоит ли там ДПС или нет)
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24
Oruel kuchipachi 9 минут назад
а меня больше удивляет "Если на полицейские запросы никто не явится давать объяснения, то через 3 месяца выйдет срок давности"
================
а приехать к человеку, разыскать его что не позволяет?
А почему на кражи в супермаркетах наряд приезжает через 3 минуты? Никто -то почему-то не просит воришек явится самим в отдел полиции
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
А что не так-то? Она же на "Мерседесе", а не на "Жигулях" каких-нибудь отстойных.
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