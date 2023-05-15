Без ДТП. Что делать с такими водителями?

В Новосибирске девушка за рулём на Мерседесе нарушила ПДД. Автор видео спрашивает - как её наказать по закону? Водителя можно привлечь к ответственности по видео регистратора. К сожалению, эта процедура очень усложнена: автору видео нужно писать заявление, а полиции – разыскивать собственника автомобиля и устанавливать, кто был за рулем в момент нарушения. ️Если на полицейские запросы никто не явится давать объяснения, то через 3 месяца выйдет срок давности и наказать не получится даже в теории. Может вы знаете более быстрые методы наказания?

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