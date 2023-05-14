Девушка за рулём немного удивилась

3924
1
В Чарлстоне, штат Южная Каролина, полицейские остановили подозрительную машину.
К водителю вопросов не возникло, а вот пассажир сначала занервничал, а потом вообще открыл огонь по полицейским.
Итог — ликвидирован
К водителю вопросов не возникло, а вот пассажир сначала занервничал, а потом вообще открыл огонь по полицейским.
Итог — ликвидирован
Источник:
Ссылки по теме:
- Алека Болдуина официально обвинили в непредумышленном убийстве
- История Лены Бэйкер: амнистия десятилетия спустя
- Журналиста убили во время репортажа с места убийства
- Нераскрытое убийство, которое никто не хочет раскрывать
- «Мы не относимся с уважением к убийцам. К чёрту полицию!»: движение Black Lives Matter призвало распустить силовые структуры в США
Метки: США Южная Каролина полицейские убийство
Новости партнёров
реклама
А накуя тогда останавливать машину, если не возникает вопросов к водителю?
Оригинальное видео.
Внимание, трафик. Видео на 27+ минуты