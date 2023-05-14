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Девушка за рулём немного удивилась

Девушка за рулём немного удивилась

Автор:
14 мая 2023 16:40
Метки: США   Южная Каролина   полицейские   убийство   
3924
1
В Чарлстоне, штат Южная Каролина, полицейские остановили подозрительную машину.
К водителю вопросов не возникло, а вот пассажир сначала занервничал, а потом вообще открыл огонь по полицейским.
Итог — ликвидирован

Источник:

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Метки: США   Южная Каролина   полицейские   убийство   
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35  комментариев
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18k
Александр 3 часа назад
Удивительно что бабу не убили
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4k
Suok 16 минут назад
"полицейские остановили подозрительную машину. К водителю вопросов не возникло..."
А накуя тогда останавливать машину, если не возникает вопросов к водителю?
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2k
Aleks 22 минуты назад
А полицаи неплохо так сработали, четко, не растерялись.
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 24 минуты назад
"чистая добыча" (с)
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8k
Артём Полчаса назад
Копы друг друга не перестреляли просто чудом.
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103
wgw Полчаса назад
Вот ведь с.у.к.а, ведь д.о.е.б.а.л.с я. На нервы вывел гуталин.
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5k
Василий 41 минуту назад
Как же скучно мы живем...
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312
Критерий Коши Час назад
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1k
Максим Макашев Час назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Trenzel2003 Час назад
Красиво ему в голову прилетело. 21 секунда.
Оригинальное видео.
Ссылка www.youtube.com

Внимание, трафик. Видео на 27+ минуты
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39
Александр Час назад
ниггер ведь знает, что его чернозадая жизнь очень сильно важна, зачем же он решил так рискнуть ею ?
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3k
Артур Час назад
Да здравствует право населения на оружие!!!!
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16
AlexWoyz Час назад
нашпигованный пулями человек очень быстро прекращает сопротивление..
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26k
Егор 2 часа назад
Произвел впечатление на девушку
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159
Андрей 2 часа назад
перевозчик ,часть 48!
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523
Hryundel 2 часа назад
Нефиг выпендриваться перед копами. Они почуят для себя угрозу, сразу пришибут.
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7k
Дмитрий 2 часа назад
Интересно. Есть статистика, скольким дебилам удалось отстреляться от полицейских? Ну не зря же они стрелять начинают. Ведь должна же быть какая то логика, хотя бы в том, что "вот знакомый парень(друг парня) вот так вот копы задержали, а он взял и отбился от них. Не могут же они, зная, что всех застрелили, продолжать пытаться за ствол хвататься сразу....
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159
Андрей Дмитрий 2 часа назад
вот вам и тема для диссертации ! так что вперед !)))))
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12k
Shtoppi 3 часа назад
очередной, из тех чьи жизни важны, "сдулся" от пуль полиции при совершении преступления.
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5k
Александр 3 часа назад
Я всё ждал эффекта, как в фильмах их, что её сейчас на дикой скорости фурой размажет.
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5k
мемфрид 3 часа назад
У негров какая-то истеричная реакция на полицейских.
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330
Бармалей мемфрид Час назад
Так у них любые переговоры с полицейскими заканчиваются тюрьмой!!
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5k
oleg-volko2016 3 часа назад
жизни чёрных не так уж и важны
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