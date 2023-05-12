Пытался уйти от полицейской погони и сгорел

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Водитель «Гелика» уходил от погони сотрудников ГИБДД, но на 870 км трассы Красноярск-Канск автомобиль задымился, врезался в отбойник и сгорел. Предварительно, водитель был трезв, документы на авто в наличии. Водителя привлекли к административной ответственности.
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Метки: Погоня аварии авто авто аварии автомир автомобили видео гибдд дтп машина
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Ответ: - Значит "изюминка" всё-таки была и сгорела вместе с тачкой!
До Канска от Красноярска километров 200 вроде