FISHKINET
Сообщество Аварии 6651 пост • 543 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Пытался уйти от полицейской погони и сгорел

Пытался уйти от полицейской погони и сгорел

Автор:
12 мая 2023 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   гибдд   дтп   машина   
707
1
1
Водитель «Гелика» уходил от погони сотрудников ГИБДД, но на 870 км трассы Красноярск-Канск автомобиль задымился, врезался в отбойник и сгорел. Предварительно, водитель был трезв, документы на авто в наличии. Водителя привлекли к административной ответственности.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   гибдд   дтп   машина   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
pinbalist 2 часа назад
Блин, я думал водятел сгорел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
74k
Viktor Час назад
Вопрос: - Зачем уходить от ментов, ежели трезвый и доки в порядке?
Ответ: - Значит "изюминка" всё-таки была и сгорела вместе с тачкой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Григорий Бабкин Час назад
А где погоня? Горелый паркетник на дальнем плане и всё? Так и я могу новости откладывать, как личинки. МУРКУ ДАВАЙ!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ScorpionDS Час назад
Зачем гнались за ним?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
513
Денис Веселов 2 часа назад
Ой, сжёг он чего-то вместе с машиной, лет на 15 , а так штраф))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ян 2 часа назад
но на 870 км трассы Красноярск-Канск
До Канска от Красноярска километров 200 вроде
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11920



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Восемь пронзительных кадров о советских женщинах и их трудовом подвиге во время Великой Отечественной войны
Восемь пронзительных кадров о советских женщинах и их трудовом подвиге во время...
Трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях и «атлеты с сюрпризом» загрустили
Трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях и «атлеты с сюрпризом»...
Набирающие популярность в сообществах
Сигаретный рейс
Сигаретный рейс
"- Вот боковые стёкла! - На боковом стекле это мой дед, который за тебя воевал!"
"- Вот боковые стёкла! - На боковом стекле это мой дед, который за тебя воевал!"
Все роли хороши, если за них платят?
Все роли хороши, если за них платят?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не всегда стоит экономить

Лучшие демотиваторы
Биде с эффектом морской волны

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#автомобили#СССР#США#дтп#Реакция#люди#кот
#Юмор#интересное#факты#автомир#полиция#подборка#авто аварии#Еда#улыбнуло#Музыка
#животные#Прикол#машина#в мире#позитив#аварии#удивительно#кино#природа#Вещи
Все роли хороши, если за них платят? Все роли хороши, если за них платят? Авария дня. "Учитель" спровоцировал серьёзное ДТП Авария дня. "Учитель" спровоцировал серьёзное ДТП Авария дня. Грузовик врезался в стоящий автомобиль на КАД Авария дня. Грузовик врезался в стоящий автомобиль на КАД Авария дня. Мотоциклист снёс на пешеходном переходе бабушку с внуком Авария дня. Мотоциклист снёс на пешеходном переходе бабушку с внуком Необдуманный манёвр привёл к серьёзному ДТП Необдуманный манёвр привёл к серьёзному ДТП Авария дня. Автомобиль в хлам, но сам выжил Авария дня. Автомобиль в хлам, но сам выжил

На что жалуетесь?

Вернуться