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Зацепил разделитель и перевернул автомобиль

Зацепил разделитель и перевернул автомобиль

Автор:
04 мая 2023 09:31
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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В Волгограде водитель легкового автомобиля, видимо, не заметил дорожный разделитель, наехал на него и перевернул автомобиль. Бордюр не пострадал, качественно сделали.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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4  комментария
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15k
Совранский 2 часа назад
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18k
Вася 2 часа назад
неопытный, либо пьяный, либо не местный.. либо всё вместе
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74k
Viktor 3 часа назад
Чёта я тоже не заметил дорожного ограждения!
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