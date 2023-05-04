Зацепил разделитель и перевернул автомобиль

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В Волгограде водитель легкового автомобиля, видимо, не заметил дорожный разделитель, наехал на него и перевернул автомобиль. Бордюр не пострадал, качественно сделали.
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