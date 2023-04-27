Пролетел на красный и попал в реанимацию

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23 апреля в Костроме 25-летний водитель мотоцикла Yamaha проигнорировал красный сигнал светофора и попал в ДТП. В результате аварии он оказался в реанимации, а его транспортное средство полностью уничтожено.
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Метки: аварии авто авто аварии автомир автомобили видео дтп машина мотоцикл
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)))
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катапульта выручила, а то сразу бы в морг убыл.