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Пролетел на красный и попал в реанимацию

Пролетел на красный и попал в реанимацию

Автор:
27 апреля 2023 12:34
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   мотоцикл   
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23 апреля в Костроме 25-летний водитель мотоцикла Yamaha проигнорировал красный сигнал светофора и попал в ДТП. В результате аварии он оказался в реанимации, а его транспортное средство полностью уничтожено.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   мотоцикл   
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12  комментариев
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10k
ron 40 минут назад
- Алло, Михалыч, это доктор Васин. Сколько ты в этом месяце продал мотоциклов?
- Четыре.
- А-а-а, значит, один еще где-то гоняет!
)))
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3k
ProstoBoBka 13 минут назад
Оба хороши... Оба должны были остановиться, после такого урока будут останавливаться! Почему-то идиоты после ДТП начинают соблюдать ПДД!
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2k
Dmitry Tarasov 16 минут назад
Виноваты оба, но только хруст ушёл в реанимацию. А был бы не хруст - остановился бы на светофоре. Мудак на авто даже не пострадал. Но надеюсь его тоже ждёт, в данном случае свой Белаз.
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584
cdzpm 23 минуты назад
оба на красный
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45k
Aleksandr Полчаса назад
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5k
Hugo_RnD Полчаса назад
а тот водила, который тоже на красный выехал и пересёк дорогу мотоциклисту не при делах, да?
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12k
Shtoppi Полчаса назад
<<В результате аварии он оказался в реанимации, а его транспортное средство полностью уничтожено.>>
------------
катапульта выручила, а то сразу бы в морг убыл.
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62k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
мотоциклист попал в аварию ? одни плюсы под постом . кто ж тогда пердит по ночам под окнами.
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