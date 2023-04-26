Всё о вариаторе. Конструкция, преимущества и недостатки.

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В последние годы производители всё чаще стали устанавливать на свои автомобили бесступенчатые коробки передач, которые нередко обозначают аббревиатурой CVT. Она расшифровывается как «Continuously Variable Transmission», что можно перевести с английского как «постоянно изменяющаяся передача». Как и у любого другого типа трансмиссии, вариатор имеет свои преимущества и недостатки.
Интересно, что вариатор как таковой был изобретен даже раньше обычного «автомата». Соответствующий патент был получен еще в конце XIX века. Изначально такая коробка передач в автопроме не применялась — ее использовали в промышленных станках.
А вот на автомобиль вариатор впервые поставили лишь в 1950-ых гг. Первопроходцем стала голландская фирма DAF, которая в середине прошлого века выпускала не только грузовики, но и легковушки. В дальнейшем применять CVT начали и другие компании.
Более-менее популярным вариатор стал лишь в последние годы. Впрочем, до «мейнстрима» ему еще далеко: в процентном соотношении доля таких коробок на рынке все равно остается относительно небольшой — в лидерах механика и классический автомат.
А вот на автомобиль вариатор впервые поставили лишь в 1950-ых гг. Первопроходцем стала голландская фирма DAF, которая в середине прошлого века выпускала не только грузовики, но и легковушки. В дальнейшем применять CVT начали и другие компании.
Более-менее популярным вариатор стал лишь в последние годы. Впрочем, до «мейнстрима» ему еще далеко: в процентном соотношении доля таких коробок на рынке все равно остается относительно небольшой — в лидерах механика и классический автомат.
В салоне машин с вариатором установлен такой же рычаг или селектор, как и у автомобилей с АКПП. Разница между этими коробками заключается прежде всего в принципе работы и конструкции.
А конструкция вариатора весьма необычная: вместо классических зубчатых колес здесь используется либо стальной ремень, либо цепь. К слову, все представленные на рынке CVT-коробки условно делятся на две основные группы — клиноремные и клиноцепные.
Главной конструктивной особенностью вариатора СВТ является отсутствие фиксированных передач как таковых: изменения передаточного отношения происходит плавно и незаметно за счет упомянутого ремня / цепи, который вращается по специальным коническим шкифам в разных положениях. Крутящий момент при этом непрерывно подается от мотора к колесам.
Также в конструкции бесступенчатых трансмиссий задействован и гидротрансформатор, который в первую очередь необходим для стартов с места. Впрочем, используют последний далеко не все производители (например, у коробок Multitronic от Audi его нет — вместо него применяются двухмассовый маховик и пакет сцеплений).
А конструкция вариатора весьма необычная: вместо классических зубчатых колес здесь используется либо стальной ремень, либо цепь. К слову, все представленные на рынке CVT-коробки условно делятся на две основные группы — клиноремные и клиноцепные.
Главной конструктивной особенностью вариатора СВТ является отсутствие фиксированных передач как таковых: изменения передаточного отношения происходит плавно и незаметно за счет упомянутого ремня / цепи, который вращается по специальным коническим шкифам в разных положениях. Крутящий момент при этом непрерывно подается от мотора к колесам.
Также в конструкции бесступенчатых трансмиссий задействован и гидротрансформатор, который в первую очередь необходим для стартов с места. Впрочем, используют последний далеко не все производители (например, у коробок Multitronic от Audi его нет — вместо него применяются двухмассовый маховик и пакет сцеплений).
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Заметим, что в последние годы на рынке также появились вариаторы с несколькими «виртуальными» передачами, которые существуют исключительно на программном уровне. Каждая из них «привязана» к какому-либо определеннному взаимному положению колес. Переключаться между ними можно, например, с подрулевых лепестков.
Виртуальные передачи могут быть полезны в определенных ситуациях. Например, при движении по заснеженной дороге, когда водителю нужна максимальная тяга и не важна скорость.
Виртуальные передачи могут быть полезны в определенных ситуациях. Например, при движении по заснеженной дороге, когда водителю нужна максимальная тяга и не важна скорость.
Преимущества вариатора
За счет полного отсутствия переключения скоростей машины с CVT едут максимально плавно. При движении нет ни рывков, ни провалов, ни задержек, что положительно сказывается на комфортабельности поездок.
Разгон машин оснащенных СВТ более динамичный по причине отсутствия все тех же переключений передач, которые у обычных трансмиссий неизбежно сопровождаются разрывами потока мощности.
При выжатой в пол педали газа вариатор постоянно поддерживает максимальные обороты двигателя. За счет этого водитель всегда имеет на колесах максимальную мощность. Также при динамичном разгоне наблюдается лучшее сцепление с дорогой.
Двигатель в машинах с CVT имеет более высокий ресурс, так как работает в менее сложных условиях (нет повышенной нагрузки при переключении на пониженную передачу). А еще у вариатора более высокий КПД (на 5-10% по сравнению с другими автоматическими типами КПП).
За счет этого машины с бесступенчатыми коробками демонстрируют более низкий расход топлива, чем аналоги с другими трансмиссиями. Это обусловлено бесконечным количеством передач и минимальным механическим сопротивлением.
Разгон машин оснащенных СВТ более динамичный по причине отсутствия все тех же переключений передач, которые у обычных трансмиссий неизбежно сопровождаются разрывами потока мощности.
При выжатой в пол педали газа вариатор постоянно поддерживает максимальные обороты двигателя. За счет этого водитель всегда имеет на колесах максимальную мощность. Также при динамичном разгоне наблюдается лучшее сцепление с дорогой.
Двигатель в машинах с CVT имеет более высокий ресурс, так как работает в менее сложных условиях (нет повышенной нагрузки при переключении на пониженную передачу). А еще у вариатора более высокий КПД (на 5-10% по сравнению с другими автоматическими типами КПП).
За счет этого машины с бесступенчатыми коробками демонстрируют более низкий расход топлива, чем аналоги с другими трансмиссиями. Это обусловлено бесконечным количеством передач и минимальным механическим сопротивлением.
Недостатки вариатора
Преимуществ CVT хватает, поэтому возникает вопрос — так почему же данный вид трансмиссии не пользуется широкой популярностью? На это есть сразу несколько причин.
Во-первых, далеко не всех водителей устраивает поведение, которое демонстрирует автомобиль с вариатором. Да, такие машины несколько динамичнее машин с традиционными АКПП, однако сам разгон воспринимается более монотонным, да и быстро ускориться с ходу (например, для обгона на трассе) куда сложнее.
Во-вторых, обслуживание машин с CVT обходится несколько дороже. Обусловлено это тем, что межсервисный интервал вариатора не очень большой, при этом в коробке используются особые смазочные материалы, стоимость которых выше стоимости обычного масла.
В-третьих, нельзя не отметить, что вариаторы не любят бездорожья и пробуксовок. Эксплуатация такой коробки в сложных условиях чревата ее перегревом и выходом из строя.
В-четвертых, из-за конструктивных особенностей вариатор имеет ряд серьезных ограничений. В частности, он не способен работать с высоким крутящим моментом, из-за чего подходит для движков с крутящим моментом не более 350-400 Нм (хотя эти показатели вполне солидные).
Во-первых, далеко не всех водителей устраивает поведение, которое демонстрирует автомобиль с вариатором. Да, такие машины несколько динамичнее машин с традиционными АКПП, однако сам разгон воспринимается более монотонным, да и быстро ускориться с ходу (например, для обгона на трассе) куда сложнее.
Во-вторых, обслуживание машин с CVT обходится несколько дороже. Обусловлено это тем, что межсервисный интервал вариатора не очень большой, при этом в коробке используются особые смазочные материалы, стоимость которых выше стоимости обычного масла.
В-третьих, нельзя не отметить, что вариаторы не любят бездорожья и пробуксовок. Эксплуатация такой коробки в сложных условиях чревата ее перегревом и выходом из строя.
В-четвертых, из-за конструктивных особенностей вариатор имеет ряд серьезных ограничений. В частности, он не способен работать с высоким крутящим моментом, из-за чего подходит для движков с крутящим моментом не более 350-400 Нм (хотя эти показатели вполне солидные).
О надежности CVT
Главным же образом автомобилисты стараются избегать машин с вариатором из-за их ненадежности. Несмотря на относительную простоту конструкции, CVT-коробки склонны к различным болячкам и поломкам.
Особенно плохая репутация у моделей от немецких производителей (например, коробка Multitronic от Audi). В свою очередь вариаторы японской фирмы Jatco в народе считаются достаточно надежными. Меньше же всего проблем водителям создают CVT-трансмиссии от Toyota, которые также ставят на модели премиум-бренда Lexus.
Заметим, что у современных вариаторов существуют проблемы как по механической части (например, выход из строя ремня / цепи), так и по аппаратной. Дело в том, что электронный блок управления бесступенчатой коробки ориентируется на показания многочисленных электронных датчиков. Выход любого из них неизменно отражается на работоспособности трансмиссии.
Говоря о надежности вариаторов, нельзя не отметить, что на рынке также наблюдается определенный дефицит запасных частей для таких коробок. А еще далеко не все механики охотно берутся за ремонт СВТ.
Иначе говоря, даже незначительная поломка может доставить водителю немало головной боли, так как ему придется не только заморочиться с поиском запчастей, но и квалифицированных специалистов, готовых выполнить ремонт.
Особенно плохая репутация у моделей от немецких производителей (например, коробка Multitronic от Audi). В свою очередь вариаторы японской фирмы Jatco в народе считаются достаточно надежными. Меньше же всего проблем водителям создают CVT-трансмиссии от Toyota, которые также ставят на модели премиум-бренда Lexus.
Заметим, что у современных вариаторов существуют проблемы как по механической части (например, выход из строя ремня / цепи), так и по аппаратной. Дело в том, что электронный блок управления бесступенчатой коробки ориентируется на показания многочисленных электронных датчиков. Выход любого из них неизменно отражается на работоспособности трансмиссии.
Говоря о надежности вариаторов, нельзя не отметить, что на рынке также наблюдается определенный дефицит запасных частей для таких коробок. А еще далеко не все механики охотно берутся за ремонт СВТ.
Иначе говоря, даже незначительная поломка может доставить водителю немало головной боли, так как ему придется не только заморочиться с поиском запчастей, но и квалифицированных специалистов, готовых выполнить ремонт.
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Метки: cvt Автовсячина авто автомир автомобили вариатор кпп машина
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не знаю, дополню ли, либо так для информации.
каждый производитель обжегся с вариатором на своих моделях.
первый из знакомых, эт тоета, там с 2010 года были проблемы. не любило это чудо ездить на холодную и старты с места давались с трудом, короче задирало шкивы.
это касается равликов 3-4 поколения.
в 5 япошки подумали и доработали.
как бы для старта оставили автомат и 1 передачу, тип первую, а дальше подключается вариатор, короче сняли нагрузку на старте.
далее митсубиси, ездил себе вариатор на втором аутлендере и горя не знал.
нет в третьем поколении ему надо помочь, взяли и убрали доп-радиатор.
и запел он песенки как пылесос "ракета" на скоростях свыше 120-140, и перегрев получал при движении с такой скоростью.
ну покумекали и вернули радиатор на место.
заодно и фильтр тонкой очистки переместили в более доступное место.
по обслуге? да нифига не дороже автомата те расходники.
шо еще? ну штука своеборазная, да есть некоторые правила при использовании, гласные и не очень.
живет своей жизьнью, это есть, реакции зачастую резиновые, но легко прогнозируемые.
квази-передачи? да зимой удобно тормозить движком. на разгоне просто звук мотора меняет.
шо еще? а вроде и все, шоб понять вариатор, надо какоет время на скутере поездить, тогда привычно, а после автомата классического поначалу очень дивно.
я почему так пишу? сам на вариаторных авто с 2007 года.
проблем кроме плановых ТО не имелось.
продал авто с пробегом 280000 км, в вариатор не лазил и намеков на его усталость не нашел.
щас опять вариатор, 70000 и полет нормальный.
ну да, все авто кроссоверы.
про аудяшный вариатор сложнее сказать, может и живучий, но то ауди (считай бмв) а отсюда и манера вождения может другая.
короче вариатор это, как бы правильно выразится, своим поведением меняет и стиль езды.
тихий, спокойный, без резких стартов и ускорений, хотя при желании может