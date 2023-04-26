FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11090 постов • 827 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Всё о вариаторе. Конструкция, преимущества и недостатки.

Всё о вариаторе. Конструкция, преимущества и недостатки.

Автор:
26 апреля 2023 12:22
Сообщество : Автомир
Метки: cvt   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   вариатор   кпп   машина   
199
6
В последние годы производители всё чаще стали устанавливать на свои автомобили бесступенчатые коробки передач, которые нередко обозначают аббревиатурой CVT. Она расшифровывается как «Continuously Variable Transmission», что можно перевести с английского как «постоянно изменяющаяся передача». Как и у любого другого типа трансмиссии, вариатор имеет свои преимущества и недостатки.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: cvt   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   вариатор   кпп   машина   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
оберлейтенант 42 минуты назад
ну как сказать, есть доля правды в статье.
не знаю, дополню ли, либо так для информации.
каждый производитель обжегся с вариатором на своих моделях.
первый из знакомых, эт тоета, там с 2010 года были проблемы. не любило это чудо ездить на холодную и старты с места давались с трудом, короче задирало шкивы.
это касается равликов 3-4 поколения.
в 5 япошки подумали и доработали.
как бы для старта оставили автомат и 1 передачу, тип первую, а дальше подключается вариатор, короче сняли нагрузку на старте.
далее митсубиси, ездил себе вариатор на втором аутлендере и горя не знал.
нет в третьем поколении ему надо помочь, взяли и убрали доп-радиатор.
и запел он песенки как пылесос "ракета" на скоростях свыше 120-140, и перегрев получал при движении с такой скоростью.
ну покумекали и вернули радиатор на место.
заодно и фильтр тонкой очистки переместили в более доступное место.

по обслуге? да нифига не дороже автомата те расходники.
шо еще? ну штука своеборазная, да есть некоторые правила при использовании, гласные и не очень.

живет своей жизьнью, это есть, реакции зачастую резиновые, но легко прогнозируемые.
квази-передачи? да зимой удобно тормозить движком. на разгоне просто звук мотора меняет.

шо еще? а вроде и все, шоб понять вариатор, надо какоет время на скутере поездить, тогда привычно, а после автомата классического поначалу очень дивно.

я почему так пишу? сам на вариаторных авто с 2007 года.
проблем кроме плановых ТО не имелось.
продал авто с пробегом 280000 км, в вариатор не лазил и намеков на его усталость не нашел.
щас опять вариатор, 70000 и полет нормальный.
ну да, все авто кроссоверы.
про аудяшный вариатор сложнее сказать, может и живучий, но то ауди (считай бмв) а отсюда и манера вождения может другая.

короче вариатор это, как бы правильно выразится, своим поведением меняет и стиль езды.
тихий, спокойный, без резких стартов и ускорений, хотя при желании может
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5304



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции корпорации на миллиард долларов
Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции...
11 деталей из известных фильмов, которые вы наверняка не заметили
11 деталей из известных фильмов, которые вы наверняка не заметили
Набирающие популярность в сообществах
С&nbsp;добрым утром
С добрым утром
Нейромастер оживил персонажей из «Винни-Пуха» и «Чебурашки»
Нейромастер оживил персонажей из «Винни-Пуха» и «Чебурашки»
Санкции санкциями, а мазик оставьте
Санкции санкциями, а мазик оставьте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Недостаточный рост

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомобили#автомир#в мире#подборка#авто аварии#забавно#Россия#Автовсячина
#Юмор#интересное#животные#история#люди#аварии#актеры#шоу бизнес#фильм#дети
#Прикол#машина#факты#США#кино#дтп#Прошлое#Жизнь#знаменитости#дизайн
Пассивное охлаждение топового железа с помощью 4.4 кг меди (4 фото) Пассивное охлаждение топового железа с помощью 4.4 кг меди (4 фото) Раритетный гоночный BMW 1938 года уйдёт с молотка Раритетный гоночный BMW 1938 года уйдёт с молотка Mazda RX-7 Доминика Торетто пустят с молотка Mazda RX-7 Доминика Торетто пустят с молотка BYD Seagull - китайский электромобиль за 11 300 долларов BYD Seagull - китайский электромобиль за 11 300 долларов Fiat 124 Spider - прародитель ВАЗовской копейки Fiat 124 Spider - прародитель ВАЗовской копейки Китайские внедорожники в стиле истребителя-невидимки Китайские внедорожники в стиле истребителя-невидимки

На что жалуетесь?

Вернуться