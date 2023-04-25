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Внедорожники, которые выпускаются более 20 лет

Внедорожники, которые выпускаются более 20 лет

Автор:
25 апреля 2023 12:48
Сообщество : Автомир
Метки: Toyota   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   
792
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Производственный цикл современных автомобилей невероятно короткий. Каких-то 5-7 лет и на место старой модели приходит новая. Однако есть в этой парадигме безудержного потребления и исключения. Сегодня поговорим об автомобилях долгожителях, которые выпускаются более 20 лет.
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Метки: Toyota   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   
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5  комментариев
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5k
onebibis Час назад
Из редких SsangYong Rexton. Неубиваемый рамный внедорожник. Был у меня. Но машина не для города в современных реалиях. И не для говен. А вот для грунтовок и поездок на дачу самое оно.
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3k
ChePaev Полчаса назад
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32k
Dobry vojak Svejk 49 минут назад
С 1979 года
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9k
Том Сойер Час назад
Семидесятый Крузер - вещь!!!
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