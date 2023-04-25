Внедорожники, которые выпускаются более 20 лет

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Производственный цикл современных автомобилей невероятно короткий. Каких-то 5-7 лет и на место старой модели приходит новая. Однако есть в этой парадигме безудержного потребления и исключения. Сегодня поговорим об автомобилях долгожителях, которые выпускаются более 20 лет.
Toyota Land Cruiser 70 — это старейший из выпускаемых, и наиболее проходимый внедорожник марки Тойота. На производство автомобиль поступил в 1984 году и имеет характерную для внедорожников тех лет конструкцию. В его основе лежит прочное рамное полноприводное шасси со всеми зависимыми подвесками (с 1999 года передняя подвеска стала независимой). Линейка двигателей включала 4-, 5-, 6- и даже 8-цилиндровые агрегаты, как дизельные, так и бензиновые.
Land Cruiser с угловатым кузовом выглядит старомодно, однако в салоне водителя ожидают комфортабельные сиденья, современная мультимедиа, кондиционер и подушки безопасности. Но ценят 70-ку не за комфорт, а за отличную проходимость и непревзойденную надежность. Да машина стоит не дешево, но те кто понимает для чего она предназначена, готовы платить эту цену.
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УАЗ-452
Нестареющая «Буханка» появилась на свет в далеком 1965 году и до сих пор в строю. Полноприводный автомобиль разрабатывался для советской армии, от чего получил простой карбюраторный двигатель и крепкую рамную конструкцию с рессорными подвесками и неразрезными мостами. За долгие годы машина неоднократно модернизировалась, но внешне осталась практически неизменной. На данный момент УАЗ-452 — старейший (по количеству лет выпуска) отечественный автомобиль, и кажется на пенсию он еще не собирается!
ВАЗ-2121 Нива
Легендарная Нива поступила на производство в 1977 году. Это был первый в своем роде автомобиль с постоянным полным приводом и комфортабельным несущим кузовом. Машину хорошо приняли не только в нашей стране, но и за рубежом. Подобно УАЗу, за долгие годы производства, ВАЗ-2121 пережил разностороннюю эволюцию и выпускается до сих пор. Секрет долголетия автомобиля прост — это относительно простая и отлаженная конструкция, высокие ходовые качества, хорошая надежность и доступная цена.
Mahindra Bolero
Индийская автомобилестроительная компания Mahindra в нашей стране практически не известна. Между тем это один из крупнейших азиатских автопроизводителей с годовым выпуском более 1,9 млн автомобилей. Одна из самых популярных моделей Mahindra Bolero появилась в 2000 году и выпускается до сих пор. Это рамный пятидверный внедорожник конструкция которого уходит своими корнями в легендарный Виллис (Jeep CJ).
В Индии Mahindra Bolero относится к классу люксовых автомобилей поэтому он имеет весьма богатое (по местным меркам) оснащение. В него входят электростеклоподъемники, кондиционер, виниловые вставки под дерево, аудиосистема, АБС, единственная подушка безопасности и усилитель руля. Между тем в техническом отношении автомобиль не впечатляет. Под капотом находится скромный мотор собственной разработки мощностью 76 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Изначально Mahindra Bolero можно было заказать в полноприводном исполнении, но с 2021 году эту возможность убрали. Тем не менее на рынке успешно реализуется по 70 тысяч Болеро в год.
В Индии Mahindra Bolero относится к классу люксовых автомобилей поэтому он имеет весьма богатое (по местным меркам) оснащение. В него входят электростеклоподъемники, кондиционер, виниловые вставки под дерево, аудиосистема, АБС, единственная подушка безопасности и усилитель руля. Между тем в техническом отношении автомобиль не впечатляет. Под капотом находится скромный мотор собственной разработки мощностью 76 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Изначально Mahindra Bolero можно было заказать в полноприводном исполнении, но с 2021 году эту возможность убрали. Тем не менее на рынке успешно реализуется по 70 тысяч Болеро в год.
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