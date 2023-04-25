Внедорожники, которые выпускаются более 20 лет

Индийская автомобилестроительная компания Mahindra в нашей стране практически не известна. Между тем это один из крупнейших азиатских автопроизводителей с годовым выпуском более 1,9 млн автомобилей. Одна из самых популярных моделей Mahindra Bolero появилась в 2000 году и выпускается до сих пор. Это рамный пятидверный внедорожник конструкция которого уходит своими корнями в легендарный Виллис (Jeep CJ).



В Индии Mahindra Bolero относится к классу люксовых автомобилей поэтому он имеет весьма богатое (по местным меркам) оснащение. В него входят электростеклоподъемники, кондиционер, виниловые вставки под дерево, аудиосистема, АБС, единственная подушка безопасности и усилитель руля. Между тем в техническом отношении автомобиль не впечатляет. Под капотом находится скромный мотор собственной разработки мощностью 76 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Изначально Mahindra Bolero можно было заказать в полноприводном исполнении, но с 2021 году эту возможность убрали. Тем не менее на рынке успешно реализуется по 70 тысяч Болеро в год.