Свалку с сотнями масл-каров нашли в США

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YouTube-канал Auto Archaeology опубликовал видео, снятое на свалке масл-каров. Утверждается, что на ней хранятся сотни машин. Почти все они находятся в плачевном состоянии.
Автомобильное кладбище расположено в штате Северная Каролина. Большую часть машин составляют модели Dodge и Plymouth из конца 1960-х и начала 1970-х годов. Хотя в кадре мелькают и другие марки, и даже автобусы.
Фанаты американских масл-каров при просмотре видео могут поупражняться в распознавании конкретных моделей и модификаций. Среди них есть достаточно редкие и явно незаводские. Однако внешнее состояние наводит на мысли, что и агрегаты с салонами пребывают в очень плохом состоянии.
Владелец этой коллекции некоторое время назад скончался. Он был близким другом Ричарда Петти, одного из самых известных американских гонщиков. За карьеру он стартовал в 1189 гонках, одержал 200 побед и семь раз становился чемпионом NASCAR.
Фанаты американских масл-каров при просмотре видео могут поупражняться в распознавании конкретных моделей и модификаций. Среди них есть достаточно редкие и явно незаводские. Однако внешнее состояние наводит на мысли, что и агрегаты с салонами пребывают в очень плохом состоянии.
Владелец этой коллекции некоторое время назад скончался. Он был близким другом Ричарда Петти, одного из самых известных американских гонщиков. За карьеру он стартовал в 1189 гонках, одержал 200 побед и семь раз становился чемпионом NASCAR.
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Метки: Автовсячина США авто автомир автомобили маслкар машина свалка
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