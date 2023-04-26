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Свалку с сотнями масл-каров нашли в США

Свалку с сотнями масл-каров нашли в США

Автор:
26 апреля 2023 12:10
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   маслкар   машина   свалка   
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YouTube-канал Auto Archaeology опубликовал видео, снятое на свалке масл-каров. Утверждается, что на ней хранятся сотни машин. Почти все они находятся в плачевном состоянии.

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Метки: Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   маслкар   машина   свалка   
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1  комментарий
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mechatron 5 минут назад
Неужели всё-таки нашли!
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