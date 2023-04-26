Свалку с сотнями масл-каров нашли в США

Автомобильное кладбище расположено в штате Северная Каролина. Большую часть машин составляют модели Dodge и Plymouth из конца 1960-х и начала 1970-х годов. Хотя в кадре мелькают и другие марки, и даже автобусы.



Фанаты американских масл-каров при просмотре видео могут поупражняться в распознавании конкретных моделей и модификаций. Среди них есть достаточно редкие и явно незаводские. Однако внешнее состояние наводит на мысли, что и агрегаты с салонами пребывают в очень плохом состоянии.



Владелец этой коллекции некоторое время назад скончался. Он был близким другом Ричарда Петти, одного из самых известных американских гонщиков. За карьеру он стартовал в 1189 гонках, одержал 200 побед и семь раз становился чемпионом NASCAR.