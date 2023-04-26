Пикап после ДТП выехал на рельсы и попал под поезд

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Видео из американской Одессы, штат Техас. На дороге столкнулись минивэн Honda и пикап Ford F250. Водитель минивэна погиб, а его пассажирка была госпитализирована в критическом состоянии. От столкновения пикап съехал с дороги и оказался на железнодорожных путях, где в него врезался поезд.
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Снёс и поехал дальше по своим делам ))