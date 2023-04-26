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Пикап после ДТП выехал на рельсы и попал под поезд

Пикап после ДТП выехал на рельсы и попал под поезд

Автор:
26 апреля 2023 10:49
Сообщество : Аварии
Метки: США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   поезд   смертельное ДТП   
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Видео из американской Одессы, штат Техас. На дороге столкнулись минивэн Honda и пикап Ford F250. Водитель минивэна погиб, а его пассажирка была госпитализирована в критическом состоянии. От столкновения пикап съехал с дороги и оказался на железнодорожных путях, где в него врезался поезд.

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Метки: США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   поезд   смертельное ДТП   
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8  комментариев
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22k
sanchesS80 2 часа назад
У них там походу поезда даже не особо пытаются тормозить. Я понимаю что тормозной путь поезда под полтора километра. Но видимость то отличная, да и даже после удара не заметно чтобы было торможение.
Снёс и поехал дальше по своим делам ))
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5k
AMD 10 секунд назад
Пункт назначения
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2k
Ослик Иа на позитиве 3 минуты назад
Так и запишем: "Поезд скрылся с места Ж/ДТП..."
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24k
Павел Плеханов 2 часа назад
Впечетляет, насколько поезду пофиг, что у него на дороге что-то стоит.
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