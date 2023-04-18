Отвалившееся колесо уничтожило автомобиль

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В Китае у грузовика на ходу отвалилось колесо и прокатившись по дороге нашло себе цель в виде стоящего минивэна. Последний такого удара выдержать не смог.
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Стоял себе минивэнчик на обочине, никого не трогал...