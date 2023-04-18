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Отвалившееся колесо уничтожило автомобиль

Отвалившееся колесо уничтожило автомобиль

Автор:
18 апреля 2023 09:41
Сообщество : Аварии
Метки: Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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В Китае у грузовика на ходу отвалилось колесо и прокатившись по дороге нашло себе цель в виде стоящего минивэна. Последний такого удара выдержать не смог.

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Метки: Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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2  комментария
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Рыжая борода 57 минут назад
Ещё раз убеждаюсь - можно быть насколько угодно вежливым и соблюдать правила - от дебилов всё равно спасения нет.
Стоял себе минивэнчик на обочине, никого не трогал...
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