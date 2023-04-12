Массовая авария в Чехии из-за плохой видимости

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Совсем недавно был пост о массовой аварии из-за плохой видимости в Венгрии, а сегодня утром случилась аналогичная ситуация на трассе D1 в Чехии перед "Климковицким тоннелем на 342-м километре в направлении Оломоуц - Острава и дальше в Польшу". По старой
доброй глупой традиции - если ничего не видно - дави на газ! В итоге произошло 3 аварии, столкнулось 14 автомобилей, травмы различной степени тяжести получили семь человек.
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