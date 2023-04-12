FISHKINET
Сообщество Аварии 6534 поста • 540 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Массовая авария в Чехии из-за плохой видимости

Массовая авария в Чехии из-за плохой видимости

Автор:
12 апреля 2023 10:45
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   массовая авария   машина   чехия   
131
1
1
Совсем недавно был пост о массовой аварии из-за плохой видимости в Венгрии, а сегодня утром случилась аналогичная ситуация на трассе D1 в Чехии перед "Климковицким тоннелем на 342-м километре в направлении Оломоуц - Острава и дальше в Польшу". По старой доброй глупой традиции - если ничего не видно - дави на газ! В итоге произошло 3 аварии, столкнулось 14 автомобилей, травмы различной степени тяжести получили семь человек.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   массовая авария   машина   чехия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
satra Час назад
Кому-то не повезло самому зарулить за пару секунд до в аварию. Стоял бы за фурой, остался бы свидетелем, а не участником.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ProstoBoBka Час назад
Везде есть водятлы! Нифига не видно, но летят идиоты!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7098



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В ДТП под колёсами троллейбуса погибла актриса дубляжа Елена Шульман
В ДТП под колёсами троллейбуса погибла актриса дубляжа Елена Шульман
20 вещей, размер которых можно оценить только в сравнении
20 вещей, размер которых можно оценить только в сравнении
Набирающие популярность в сообществах
Экспортная "Таврия" для южноамериканского рынка
Экспортная "Таврия" для южноамериканского рынка
Россия вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют и …кстати, ещё…
Россия вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют и …кстати, ещё…
6 фактов о жизни космонавтов за пределами Земли
6 фактов о жизни космонавтов за пределами Земли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Смешно ей...

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомир#животные#кино#дтп#шоу бизнес#Автовсячина#полиция#картинки
#Юмор#интересно#история#подборка#факты#люди#Мемы#Разное#дети#наука
#в мире#автомобили#машина#Прикол#аварии#авто аварии#удивительно#Жизнь#знаменитости#позитив
Ты просто космос, Тинькофф Ты просто космос, Тинькофф Автобус без водителя задавил людей в Казахстане Автобус без водителя задавил людей в Казахстане Авария дня. Solaris на огромной скорости влетел в грузовик на встречной полосе Авария дня. Solaris на огромной скорости влетел в грузовик на встречной полосе Тормоза придумали трусы. ДТП из Волгограда Тормоза придумали трусы. ДТП из Волгограда Машина с детьми провалилась в яму с кипятком Машина с детьми провалилась в яму с кипятком Грузовик с краской перевернулся и устроил огненный ад Грузовик с краской перевернулся и устроил огненный ад

На что жалуетесь?

Вернуться