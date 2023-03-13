Настоящий "кармагеддон" случился в Венгрии: массовое дтп с пожаром

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Из-за пыльной бури более 40 автомобилей попали в ДТП в прошлую субботу в Венгрии на 26-м километре участка трассы М1. После ДТП начался сильный пожар. В результате 1 человек погиб и по меньшей мере 39 получили серьёзные ранения.
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