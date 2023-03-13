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Настоящий "кармагеддон" случился в Венгрии: массовое дтп с пожаром

Настоящий "кармагеддон" случился в Венгрии: массовое дтп с пожаром

Автор:
13 марта 2023 11:07
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомобили   венгрия   видео   дтп   массовое дтп   
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Из-за пыльной бури более 40 автомобилей попали в ДТП в прошлую субботу в Венгрии на 26-м километре участка трассы М1. После ДТП начался сильный пожар. В результате 1 человек погиб и по меньшей мере 39 получили серьёзные ранения.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомобили   венгрия   видео   дтп   массовое дтп   
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7  комментариев
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10k
Игорь 48 минут назад
ну правильно - ни хрена не видно - жму сотку
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33k
russger 7 минут назад
А какого они так несутся, если на 15 метров нихера не видно?
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3k
ProstoBoBka 11 минут назад
Пздц ничего не видно! Но фура или грузовик топит 90 км/ч! Гении мля!

Вчера на м-2 аналогично было! Видимость плохая, но народ больше 110 пытается лететь!
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1k
Kolebator 13 минут назад
при ограниченной видимости включи систему "автоавось" и дай газу
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6k
Leo Sun 37 минут назад
Откуда в Венгрии пыльная буря?..
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5k
Leonid Час назад
Летчики летели по приборам
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