Настоящий "кармагеддон" случился в Венгрии: массовое дтп с пожаром

Из-за пыльной бури более 40 автомобилей попали в ДТП в прошлую субботу в Венгрии на 26-м километре участка трассы М1. После ДТП начался сильный пожар. В результате 1 человек погиб и по меньшей мере 39 получили серьёзные ранения.

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Из-за пыльной бури более 40 автомобилей попали в ДТП в прошлую субботу в Венгрии на 26-м километре участка трассы М1. После ДТП начался сильный пожар. В результате 1 человек погиб и по меньшей мере 39 получили серьёзные ранения. 2023-03-13T11:07:57+03:00

Из-за пыльной бури более 40 автомобилей попали в ДТП в прошлую субботу в Венгрии на 26-м километре участка трассы М1. После ДТП начался сильный пожар. В результате 1 человек погиб и по меньшей мере 39 получили серьёзные ранения. 2023-03-13T11:07:57+03:00

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