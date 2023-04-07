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Подборка автоприколов на пятницу

Подборка автоприколов на пятницу

Автор:
07 апреля 2023 11:05
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
1621
20
Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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11k
Shtoppi 44 минуты назад
это не мужики.
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Евгений 11 минут назад


Фото с мотоцикла? Какой-то пластик вместо стекла.
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639
Сергей Полчаса назад
По поводу 1 фотографии, высокий руль на мотоцикле это не понт, это безопасность, на таком мотоцикле едет ведущий, руль задран от троса натянутого ( так отваживали мотоциклистов чтобы не ездили по чьей то улице, а метод очень не хороший, летальных исходов было много, по сути пред умышленное убийство).
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22k
homerchik 46 минут назад
Комментарий к фото
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